Středeční triumf nad pražskými Bohemians 1905 jim dodal sebevědomí i kuráž, na přesvědčivou domácí výhru chtějí fotbalisté Zlína navázat i v Mladé Boleslavi, kde v neděli zakončí dlouhodobou základní část FORTUNA:LIGY.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) zakončí základní část zápasem s Mladou Boleslaví. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Tak, jako jsme to společně vítězně zvládli s Bohemians, tak to určitě společně vítězně zvládneme i v nedělním utkání v Mladé Boleslavi. Tohoto se teď všichni držíme. A co nám může pomoci zvítězit v Mladé Boleslavi? Znovu ukážeme perfektní kolektivní výkon, od skvělé precizní obrany, až po gólové blezkurychlé útoky. K tomu využijeme naše silné hlavičkáře ve standardních situacích, jako jsou rohy nebo centry do soupeřovy šestnáctky, které zužitkujeme na góly, body a postupy v tabulce,“ stojí na klubovém webu FC Trinity Zlín.

Pro oba týmy jde z rozdílných důvodů o důležité střetnutí. Středočeši potřebují urvat body pro co nejvýhodnější umístění ve střední skupině, ševci bojují o udržení v nejvyšší soutěži, každá ztráta je nyní bolí dvojnásob.

„Určitě chceme základní část zakončit vítězstvím na domácím hřišti, kde jsme v jarní části sezony poztráceli už hodně bodů. Utkání se Zlínem nebude jednoduché, i když je poslední. Ale my chceme, aby tři body zůstaly v Boleslavi," uvedl asistent trenéra Mladé Boleslavi Pavel Medynský.

Ševci by rádi navázali na domácí výhru 4:1 nad Bohemians, ale na venkovní vítězství v nejvyšší soutěži čekají od předloňského srpna už 28 duelů.

„Byli bychom rádi, kdybychom získali nějaký bod, což by bylo obrovské povzbuzení na poslední část soutěže, která nás čeká,“ uvědomuje si trenér Zlína Pavel Vrba.

„Před námi je šest důležitých utkání. V nich chceme uhrát tolik bodů, abychom se dostali nejlépe na čtvrté místo od konce a vyhnuli se baráži,“ říká.

„Samozřejmě jsme realisté a každé umístění od patnácté příčky nahoru pro nás bude dobrý krok k tomu, abychom to zvládli a ligu zachránili,“ dodal.