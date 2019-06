„Jsem rád, že mám jistotu. Se smlouvou jsem spokojený,“ přiznala druhá letní posila Fastavu.

Premiéru v novém dresu, na kterém měl kromě jmenovky jágrovské číslo 68, si odbyl ve středu na hřišti v Luhačovicích proti Brnu.

Skousnout stejně jako zbytek ligového týmu musel těsnou porážku 0:1.

„Byl to náročný zápas. V prvním poločase jsme mohli dát dva, tři góly a bylo by to jednodušší. Šance jsme však neproměnili a nakonec jsme prohráli,“ mrzí Janetzkého.

Posila z Jablonce nastoupila uprostřed zálohy a odehrála celé utkání. „V prvním poločase jsem se cítil dobře. Druhý už byl trošku horší. Už jsem ztrácel kondici,“ přiznává.

Dvacet minut před koncem měl na kopačce vyrovnání, proti brankáři Halouskovi ovšem neuspěl. „Měl jsem to na slabší levou nohu, navíc to bylo z úhlu. Jenom jsem to zkusil. Byla to taková plivka,“ ví Janetzký.

O místo v základní sestavě Fastavu musí zabojovat. „Konkurence je ale v každém klubu,“ připomíná.

Nejlépe se cítí ve středu zálohy, alternovat může i na kraji. „Je mi to celkem jedno,“ usmívá se.

Nové spoluhráče zatím poznává. Před svým příchodem do Zlína nikoho neznal. Ani v mládežnické reprezentaci s nikým nehrál. „Kluci mě přijali dobře. Parta je super. Myslím, že to bude fungovat,“ věří Janetzký.

Čas na důkladné seznámení bude mít na soustředění v Rakousku, kam ševci míří už ve čtvrtek. Posila z Jablonce se na týdenním soustředění pokusí zaujmout také náročného kouče Csaplára.

„Je to super trenér. Ví, co chce hrát, má svůj styl. Tak zažraný do fotbalu jako je on by měl být každý trenér,“ míní mladý fotbalista, který před týdnem oslavil teprve dvaadvacáté narozeniny.

Jako dárek dostal právě přestup do Baťova města.

„Jsem rád, že mohu být ve Zlíně. Je to posun v kariéře. Jiné nabídky jsem neměl, takže jsem to bral všemi deseti,“ přiznává.

Angažmá mezi ševci bere jako novou výzvu.

„Zlín chce hrát kolem šestého místa. Je to něco jiného než v Opavě, kde jsme hráli pouze o záchranu,“ říká Janetzký.

Právě ve Slezsku s fotbalem začínal a odtud se dostal i do nejvyšší soutěže. Na kontě má dvaatřicet ligových startů, ve kterých vstřelil tři góly a připsal si dvě asistence.

Šikovný středopolař věřil, že další přidá v Jablonci, ale na severu Čech paběrkoval.

„Mrzí mě, že to v Jablonci nevyšlo. Odehrál jsem tam ale jenom půl zápasu. Moc šancí jsem nedostal,“ dodal Janetzký.