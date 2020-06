„Rentgen ukázal, že by to mělo snad jen natáhnuté nebo naražené, tak snad to nebude nic vážného,“ doufá mládežnický reprezentant.

Přitom souboj, který se odehrál pět minut před přestávkou, vypadal docela drsně. „V první chvíli to bylo hodně nepříjemné,“ přiznává Cedidla. „Protihráč mě při vzdušném souboji trochu víc dohrál a já se ve výskoku vlastně přetočil, spadl na rameno a hlavu,“ popisuje mladý obránce Fastavu, který by se ale po pár dnech volna měl zase připojit k týmu a vrátit zpět k tréninku. „Nevím jak dlouho budu mimo, ale věřím, že to bude brzy v pořádku a můj návrat bude co nejrychlejší,“ přeje si.

Zlínští fotbalisté mají před sebou duely s nejlepšími českými týmy a Cedidla chce být přitom. Už ve středu hrají ševci v Plzni, v neděli se pak představí v Edenu, kde vyzvou vedoucí Slavii. „Věřím, že o tyto zápasy nepřijdu,“ doufá osmnáctiletý bek. „Furt do středečního utkání ještě zbývají tři dny a třeba to nějak půjde,“ věří.

A když nestihne utkání s rozjetou Viktorií, chce pomoct spoluhráčům alespoň v posledním zápase základní části. „Se Slavií bych chtěl hrát, protože takové duely člověk nehraje každý den a určitě bych o ně nechtěl přijít,“ říká.

Otázka je, jak rychle se dá do kupy. Náročný program ale na zranění nesvádí. „Je to těžké. Zápasy jdou rychle za sebou. Občas něco bolí, ale tohle zranění určitě není způsobené tímto těžkým programem, který mě baví a vyhovuje,“ říká. „Netrénuje se tolik jako běžně v sezoně a furt se hraje. Tak by to mělo být pořád,“ usmívá se mladík.

Na Letnou se vrátila dobrá nálada. Ševcům dodal potřebnou energii a kuráž první jarní triumf. Fastav v důležité bitvě skolil Příbram 1:0 a odskočil posledním Středočechům na devět bodů. „Výhra mě moc potěšila. Konečně jsme po dlouhé době zvítězili. Dlouho jsme na to čekali, takže jsem si to užil naplno. Věřím, že tak budeme pokračovat i dál,“ dodává.