„Je pravda, že před pohárem problémy se zraněními vyvrcholily. Opravdu jsme měli velké starosti se složením základní jedenáctky. Naštěstí ve čtvrtek a v pátek se situace začíná pomalu lepšit a hráči se začínají vracet a zapojovat do tréninkového procesu. V sobotu by nás mělo být víc,“ věří Kameník.

Sedmatřicetiletý kouč v kariéře nikdy nic podobného nezažil. „Aby z dvaadvaceti hráčů chyběla víc než polovina, to je extrém,“ ví kouč Fastavu.

I když podobná marodka v minulosti postihla i větší kluby včetně londýnského Arsenalu, řada fanoušků se neustálým ztrátám a zdravotním problémům některých hráčů diví. „Důvodů je víc,“ myslí si Kameník. Podle něj jde o souhru různých okolností, náhod a událostí. „Musíme si to vyhodnotit, ale některé zranění těžko můžeme ovlivnit. Na druhé straně jiným problémům můžeme různými prevencemi předcházet,“ myslí si zlínský trenér.

Podle Kameníka může současná složitá situace předposlednímu týmu i pomoct. „Atmosféra je dobrá. Kluci drží pospolu, všichni si při uzdravování vzájemně drží palce a pomáhají si,“ líčí.

Který z ševců se v pondělí nedostane na hřiště nebo střídačku, bude fandit alespoň z tribuny. „Věřím, že těžké období brzy překonáme a že se se současnou nepříjemnou situací brzy vypořádáme,“ doufá Kameník.

Kdo chybí Zlínu?

Brankář: Stanislav Dostál (zranění břicha - už je v pořádku, o víkendu bude chytat za béčko)

Obránci: Oleksandr Azackij (koleno – vážnější zranění, chybět bude delší dobu), Andro Giorgadze (bolavou achilovku už vyléčil, postupně se pod vedením kondičního trenéra dostává do zátěže, brzy by se mohl vrátit do tréninkového procesu), Marek Hlinka (koleno, po operaci menisku, konec podzimu stihne), Josef Hnaníček (hematon na noze po úderu či srážce s protihráčem, k týmu se připojí o víkendu), Lukáš Vraštil (koleno, po operaci menisku, mimo od letní přípravy, návrat v nedohlednu),

Záložníci: Vachtang Čanturišvili (už trénuje, proti Plzni může nastoupit), Adnan Džafić (výron kotníku, dnes se rozhodne o zátěži), Zdeněk Folprecht (achilovka, týden měl nucenou pauzu, následující vyšetření neprokázalo další problém), Dominik Mašek (koleno, přetrhnutý křížový vaz – chybět bude do konce podzimu, kdy mu končí hostování z Mladé Boleslavi)

Útočník: Tomáš Poznar (sval – připravuje se s kondičním trenérem, připojí se k týmu, proti Plzni by měl nastoupit)