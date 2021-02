Třicetiletý stoper, který se z Bulharska vrátil zpátky zpět na Moravu a nyní působí ve Zbrojovce Brno, je zraněný. „Není žádná šance, že bych v sobotu nastoupil,“ přiznává bývalá opora Zlína.

S návratem na trávníky počítá až někdy kolem poloviny března. Do té doby jej čeká rekonvalescence, individuální tréninky.

Gajić si poranil kotník už na podzim. Těsně před Vánoci nastoupil do utkání s Ostravou, ale už ve 22. minutě střídal. V noze cítil velkou bolest, dál to nešlo. Od té doby marodí. „Bohužel letos zrovna byla krátká zimní pauza. Pokud by přestávka byla stejná jako v minulých letech, mohl bych stihnout začátek jara. Nyní bohužel chybím delší dobu,“ štve srbského obránce.

Zkušená posila tak nyní jenom přihlíží, jak se Brňané rvou o záchranu v nejvyšší soutěže. „Mrzí mě to hodně. Je to fakt blbý pocit, když se na to díváš a víš, že nemůžeš vůbec pomoct,“ smutní.

Ani v sobotu si do míče nekopne. Přitom dobře ví, že další domácí ztráty si Zbrojovka dovolit nemůže. Ani Zlín na tom před derby ovšem není bůhvíjak dobře. „Pro nás je každý další zápas důležitý. Počítá se každý bod,“ uvědomuje si.

Ani přes nepříznivé výsledky Gajić návratu do Česka nelituje. V Brně je spokojený, do svého zranění patři mezi důležité muže. „Oba kluby jsou na tom plus minus stejně, i města jsou podobná,“ nevidí zásadní rozdíl.

Ve Zbrojovce bez problémů zapadl, slušnou stopu zanechal i ve Zlíně, kde si zahrál základní skupinu Evropské ligy. „S kluky jsem pořád v kontaktu, ale nijak hecovat se nebudeme. Každý toho má nyní dost,“ ví dobře.