„S vedením jsme se o tom bavíme, jednáme, jsme v kontaktu. Otevřené jsou obě možnosti. Můžu ve Zlíně zůstat, nebo si podáme ruku a rozjedeme se,“ říká zkušený třicetiletý středopolař.

Rodák z Banské Bystrice se na Moravu vrátil v únoru 2019. Z Gruzie se nevrátil do Baníku, odkud se na exotickou misi vydal, ale vybral si Zlín, v jehož dresu zatím odehrál 61 ligových duelů.

Další starty může přidat ve zbytku sezony, nebo i v dalším ročníku. Otázka je, jak dopadnou jednání s vedením Fastavu. „Nijak na to nespěchám, nikoho netlačím. Pro mě je hlavní, abych dobře zakončil sezonu a zůstal zdraví. Pak věřím, že to dopadne dobře,“ zůstává pozitivně naladěný.

Také bývalý hráč Ostravy, Dukly nebo Trnavy si uvědomuje, že o jeho setrvání může rozhodnout nový trenér, který na Letnou přijde a vystřídá nejen odvolaného kouče Páníka, ale i jeho dočasného nástupce Jelínka. „Vím, že nový trenér si vybírá hráče, skládá mančaft podle svých představ. Pokud mě bude chtít, budu rád, když o mě nebude mít zájem, na sílu tady zůstávat nebudu,“ říká.

Kromě Hlinky nemá podepsanou novou smlouvu ani stoper Buchta či další obránce zkušený obránce Procházka. Pokračovat nebude Čanturišvili, hostování končí Janoškovi a Potočnému.

Vedení zlínského klubu se po další nevydařené jarní části spíše poohlíží po nových hráčích. Stávající borci totiž svými výkony vůbec nepřesvědčili.

Ševcům to nejde a mohou být rádi, že se v předstihu zachránili. „Na začátku jsme nějaké body nasbírali. V tu chvíli jsme si mysleli, že je konečně zlínské jaro pryč. Zatímco předcházející koronapauzy nás vždy nastartovali, po návratu z karantény to šlo s námi dolů,“ vnímá.

„I když některé zápasy nebyly herně až tak špatné, inkasovali jsme zbytečné góly a utkání jsme výsledkově nezvládli. Buď za nepříznivou sérií byla záchranářské starosti nebo něco jiného v hlavě, je velká škoda, že si to na konci každé sezony vždycky takto pokazíme,“ štve Hlinku.

Zlíňané ve FORTUNA:LIZE naposledy zvítězili 13. března nad Českými Budějovicemi, v dalších osmi duelech získali jenom dva body. I to však ševcům stačilo k udržení v nejvyšší soutěži.

Nyní se pokusí překvapit v Ostravě, kde je čeká nevyzpytatelný Baník. „Soupeř hraje v horní polovině tabulky, po dlouhé době bude mít v zádech i fanoušky. Nejen kvůli nim nás čeká těžký zápas. Domácí se budou chtít před lidmi předvést, takže musíme podat lepší výkon než s Opavou, abychom tam uspěli,“ uvědomuje si.

Zatímco v předcházejících duelech byli fotbalisté Zlína pod tlakem, nyní mohou nastoupit ve větším klidu. I když to v sobotu nedopadne dobře, ohlížet za sebe se nemusí, boj o udržení v nejvyšší soutěži se jich už netýká.

„Samozřejmě můžeme hrát uvolněněji, na druhé straně jsme dlouho nevyhráli. Všichni cítíme, že je potřeba konečně zabrat a nějaké body získat,“ pronesl.

Pomoct utnout sérii nezdarů a zastavit herní i výsledkovou krizi má povýšený trenér béčka Jan Jelínek. Devětatřicetiletý kouč ještě minulý týden pomáhal hlavnímu trenérovi Páníkovi coby asistent, o víkendu už povede ševce z pozice šéfa mužstva.

„Všichni jsme z toho byli překvapení. Seběhlo se to hrozně rychlé. Mysleli jsme si, že kdy jsme zachránění, že žádné změny nebudou,“ přiznává. „Vedení ale do jeho rozhodnutí zasahovat nemůžeme a ani nechceme. Snad nový trenér přinese nový impuls. Asi se dá očekávat, že to od nás bude uvolněnější a živější,“ míní.

Podle Hlinky je to velká příležitost především pro mladého trenéra Jelínka, který se může ukázat.

„Hlavně je ale na nás hráčích, abychom mu pomohli na cestě stát se ligovým trenérem a trochu mu umetli cestičku. Do tréninku přinesl nějaké nové prvky. Něco zkoušíme, až v sobotu ale uvidíme, jak nám to půjde a jestli nám výměna prospěla,“ uzavírá podívání zkušený záložník.