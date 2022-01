Jak vidíte baráž o mistrovství světa?

Myslím, že vyhrajeme.

Můžete to rozvést? Postaví se vám Češi, kteří na Euru prošli do čtvrtfinále. Vy jste vypadli v osmifinále.

Jistě, čeká nás kvalitní soupeř. Ale ani to vám nebude stačit. Postoupíme. To je přece samozřejmé (úsměv).

Úleva. Češi se vyhnuli gigantům, v baráži jdou na Švédy. Souček: Jsme spokojení

Kvůli trestu do utkání nezasáhne Zlatan Ibrahimovic. Není to problém?

Věřím, že ne. Už jsme v minulosti ukázali, že můžeme hrát a vyhrát bez něj. Ačkoliv je jedním z nejlepších útočníků na světě, neovlivní nás, že nebude na hřišti. Máme i další dobré hráče.

Prozradíte něco o švédské reprezentaci? Zajímalo by mě, co považujete za svou největší zbraň.

Hrajeme jako tým. Bojujeme, je to jako jeden za všechny, všichni za jednoho. Můžeme se na sebe spolehnout. Trenér Janne Andersson nás moc dobře zná. Obětujeme tomu vše, sto procent.

V lednu jste měli trochu netradičně absolvovat přípravu, ale dva zápasy s Finskem zrušil koronavirus. Vás to muselo mrzet dvojnásob, počítalo se s vámi jako s jedničkou, že?

Ano, máte pravdu, bylo to zklamání, ale doufám, že ještě dostanu šanci a poperu se třeba i o mistrovství světa.

Jaká je teď situace ve Švédsku, uskuteční se baráž s diváky na tribunách?

Doufám v to, ale upřímně ani nevím, co za pravidla teď ve Švédsku platí. Ještě nedávno ale dorazilo padesát tisíc fanoušků. (pozn. aut.: šlo o podzimní kvalifikační zápasy)

Pojďme k české reprezentaci. Kdo na vás udělal poslední dobou největší dojem?

Patrik Schick. To je velmi nebezpečný hráč, působí v Bundeslize. Dává hodně gólů, ostatně ukázal to i na evropském šampionátu.

Schick: V životní formě se necítím, reálně můžu nastřílet 25 gólů

K tomu logicky směřuje moje další otázka, trefa proti Skotsku byla zvolena gólem Eura. Jak byste ji okomentoval vy jako brankář?

To je instinkt útočníka. Pokud ho nemáte, nejste dobrý. On je, ukázal skvělý přehled a využil příležitosti. Povedlo se mu to a byl to opravdu fantastický gól.

Dřív jste chytal v Belgii, teď jste v Dánsku, ale v létě vám vyprší smlouva. Už řešíte, co bude dál, nevrátíte se domů?

Určitě ne, zpátky do Švédska se nechystám. Víte, mým cílem bylo vždy hrát v zahraničí. Uvidíme, kam se moje kariéra ještě bude ubírat. Jsem otevřený různým nabídkám, nějaké diskuse už proběhly. Ale teď se plně koncentruji na jaro v Aalborgu.

Jacob Rinne (28)

Angažmá: BK Forward, Örebro SK, KAA Gent, Aalborg BK

Reprezentace: 3 starty za seniorský výběr, 3 starty za U21