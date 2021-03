Přišli o dva klíčové hráče, přesto dokázali vyřadit přední tým nejvyšší anglické soutěže. I v tomhle duchu se píše na britských ostrovech o slávistickém postupu. Řeč je o Tomáši Součkovi a Vladimíru Coufalovi, kteří v nedávné době odešli z Edenu do londýnského West Hamu.

Pod vedením Davida Moyese podávají oba dva výborné výkony a i díky nim „Kladiváři“ atakují evropské poháry, zatímco minulý rok bojovali o záchranu.

A dost možná nezůstane jen u této dvojice. Už delší dobu se mluví o zájmu týmů Premier League o další slávisty a ten ještě vzrostl po čtvrtečním triumfu a postupu do osmifinále Evropské ligy.

Nejžádanější zboží

O koho je tedy největší zájem? Na prvním místě stojí jméno Abdallaha Simy, mladíka, o němž ještě před několika měsíci skoro nikdo nevěděl. Pak se ale z Táborska přesunul do Slavie. Zprvu do béčka, pak ale vylétl doslova jako střela a nyní je nejžádanějším slávistickým zbožím.

Brexit=problém?

Po odchodu Velké Británie z Evropské unie se mění i situace na fotbalovém trhu. Kluby už nemohou ukázat na ledajakého hráče - i právě Sima by mohl mít s přestupem do Anglie velký problém.

I Leicester poznal jeho schopnosti - mimochodem mezi jeho přednostmi vyzdvihují rychlost, přímočarost a hru ve vzduchu. Vždyť to byl právě devatenáctiletý Senegalec, kdo definitivně utnul šance domácích na postup. Šlo o jeho devatenáctý gól v osmadvaceti zápasech. A taková bilance nemohla zůstat bez odezvy.

Excelentní pohyb a zakončení zdobí Jana Kuchtu, jenž zažívá úspěšnou sezónu poté, co se do Slavie vrátil oklikou přes liberecký Slovan. I on by se prý hodil do Premier League, třeba do klubů jako Burnley, West Bromwich Albion či Sheffield United.

Ještě jednou padlo jméno Vladimíra Coufala. A to v případě jeho následovníka. Právě jeho totiž měl na kraji slávistické obrany nahradit dánský mladík Alexander Bah. A i přesto, že jeho první kilometry na českých trávnících byly ještě rozpačité, proti Leicesteru zaujal a po odvetě se dokonce dostal do ideální jedenáctky kola, kde se octl mezi takovými jmény jako Dele Alli či třeba Vinícius.

Dalším příjemným překvapením je i Lukáš Provod, který se spolu se Simou postaral o góly v odvetě. V Anglii si všimli toho, že jeho doménou je ale především příprava gólů, když v ročníku stihl už deset asistencí.

Byť mu nebylo dáno co do těch nejlepších fyzických vlastností, vynahrazuje si to skvělou levačkou. A jaká by mohla být jeho příští fotbalová adresa? Co třeba takový Leeds?

Síla a perfektní první dotek

Za posledními dvěma jmény musíme opět mezi zahraniční fotbalisty. Síla a perfektní první dotek, to jsou nejvýraznější atributy Petera Olayinky. Nechybí srovnání s Bertrandem Traorém z Aston Villy a právě do tohoto klubu, který aktuálně z osmé příčky stále pošilhává i po evropských pohárech, by prý mohl zapadnout.

A nakonec tu máme ještě jedno přirovnání. S ním šli Britové ještě dál, když našli v červenobílém dresu dokonce i Kevina De Bruyneho. Právě k belgické hvězdě Manchesteru City přirovnávají stylem hry Nicolae Stanciua, jenž se v Leicesteru zaskvěl parádní přihrávkou na úvodní Provodovu trefu.

To ale není vše, čím zaujal (ostatně hned vzápětí dodávají, že tak dobrý jako devětadvacetiletý záložník přece jen není). Je označován za nejkomplexnějšího hráče Slavie, vyzdvihovány jsou jeho fyzické vlastnosti nad jeho dovednosti.

Slavia si každopádně říká o pozornost. Kdoví, třeba se o pražském klubu bude za tři týdny mluvit ještě víc. To kdyby se 18. března třeba radoval z postupu do čtvrtfinále Evropské ligy přes skotské Glasgow Rangers.