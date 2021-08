Marc Janko (FC Basilej → AC Sparta Praha)

Marc Janko. Zdroj: AC Sparta

Osm soutěžních zápasů, dvě branky a rychlé sbohem české krajině. Tak přesně takový nádech měl krátký výlet rakouského útočníka Marca Janka do hlavního města Prahy. A opět se budeme opakovat. Rovněž u vytáhlého kanonýra se jednalo o velice povedené zápisné, na které se však nepodařilo navázat. Po pěti ligových utkáních se Janko ocitl mezi náhradníky a postupně se propadl až do seznamu nechtěných hráčů. „Někdy to zkrátka nefunguje tak, jak bychom si přáli,“ hodnotil angažmá. A svými slovy naprosto vystihl své působení v rudém dresu.

Sparta však na tomto transferu dokonce vydělala, když od švýcarského Lugana dostala 15 milionů korun, a navíc se nadobro zbavila jeho platu. Ale co z toho, vedení letenských by bylo určitě šťastnější, kdyby rakouský kanonýr pálil jednu branku za druhou. Měl zkušenosti z Nizozemska či Portugalska, ale ani to nestačilo k tomu, aby se Pražanům konečně podařilo najít vhodného útočníka. Zranění, to byla věc druhá. Limitovala ho po celou kariéru, a proto nebylo náhodou, že v roce 2019 definitivně pověsil kopačky na hřebík.