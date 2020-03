Lecce leží na jihu v Apulii. Nakažených v tomhle regionu je podle aktuálních zpráv něco přes šedesát, takže podobně jako v Česku, ale lékaři hlásí první oběti… Jak byste popsal situaci ve městě?

Ještě o víkendu jsme byli s přítelkyní na procházce, lidí jsme potkávali méně, ale vládl klid. Úplně se to zlomilo v pondělí, po vyhlášení karantény.

Můžete ven?

V nutných případech. Ráno jsme šli do pekárny. Velká fronta až na ulici, mezi lidmi rozestupy. A všichni s rouškami, v gumových rukavicích. Úplně se to otočilo. Když jedu autem, moc dalších aut nepotkám.

Viděl jsem záběry z jiných měst a bylo to až děsivé…

Je to tak, na severu prý nefunguje vůbec nic. Můj agent bydlí u Fiorentiny, známý je z Milána. Tam prý zavřeli hotely, běžné obchody. Něco, o čem by člověk řekl, že je v dnešní době nemožné.

Jak se omezení dotýká vás jako fotbalisty?

Co jsem se doslechl, tak šest klubů, převážně ze severu země, dalo hráčům na týden volno.

A vy s Lecce trénujete normálně?

Máme jeden trénink denně. Trvá jen hodinu, navíc jsme rozděleni na tři skupiny, každá přijde v jiný čas a do jiné šatny. Pracujeme v hodně omezeném režimu.

Povídejte.

Zkuste si představit trénink bez jediného kontaktu. Nesmíme být u sebe, takže se dají trénovat jen přihrávky, střelba. Žádné souboje, taktika, nic. Ještě můžeme běhat. Možná i to brzy zakážou.

Víte něco bližšího? Italská liga byla pozastavena, hrát se má zase v dubnu.

V úterý za námi přijel prezident klubu. Popsal situaci a tři možnosti, které připadají v úvahu. O všem se dál jedná, nicméně zásadní roli v celém rozhodování hraje evropský šampionát.

Jaké jsou ty varianty?

Nejpravděpodobnější, nebo pro Italy nejschůdnější, je přesun evropského šampionátu na další rok. Tak nám to řekl. V takovém případě by přerušení ligy nevadilo, hrálo by se až do června. Nebo se Euro uskuteční a ligové zápasy se budou hrát mnohem častěji, prý tři za jeden týden.

Připadá v úvahu i konec sezony? V hokeji to udělali Němci a Rakušané…

To je ten nejhorší možný scénář. A prý nejméně pravděpodobný. Ale zatím se nic nerozhodne. Všechno je závislé na stavu epidemie. Jestli se nepřestane šířit, tak kdoví…

A teď mi řekněte, jak to je s vámi? Za pár dní byste měl odcestovat do Česka na reprezentační sraz. Jenže pro všechny, kteří byli v Itálii, je nařízena automaticky karanténa.

Vypadá to, že nás nepustí.

Opravdu?

Ano, co vím, tak ani Italové. Je to rozumné, navíc je otázka, zda reprezentace bude hrát.

Zápasy v Americe se teď jeví nešťastně, že?

Mělo se letět přes Mnichov, v Německu je to už také rozjeté… Kluby by z toho asi neměly radost. A teď si vezměte Američany, zda do toho také nevstoupí. Jsem zvědavý, jak to dopadne, ale počítám s tím, že u toho nebudu. (rozhovor vznikl ještě před nařízením USA o zákazu letů z Evropy - pozn. red.)

Petr Šedivý, mluvčí fotbalové reprezentace: "Směrem k aktuálním opatřením Spojených států amerických v tuto chvíli zjišťujeme veškeré detaily. Samozřejmě musíme a budeme respektovat veškerá bezpečnostní opatření všech státních autorit."

Jste v kontaktu s realizačním týmem trenéra Jaroslava Šilhavého?

Ano, po každém zápase si píšu s kondičním trenérem Pavlem Čvančarou, protože ho zajímají naše výkony po fyzické stránce. Před pár dny, ještě před tou karanténou, mi hlásil, že nás kvůli situaci nebudou moci vzít.

Váš otec má k fotbalu blízko, dlouho pracoval jako trenér. Jak vnímá tyhle strasti on, řešíte to spolu?

Táta s mamkou to berou s nadhledem. Všichni si tak nějak říkáme, že přece mně a přítelkyni žádné nebezpečí nehrozí. Takže strach o nás nemají. Na druhou stranu ta opatření jsou opravdu tvrdá, i my chápeme, že máme zodpovědnost, a nechceme, aby se to ještě víc rozšířilo.

Pojďme už radši k fotbalu. Sezonu jste prožíval jako náhradník v Udinese, ale klub vás v lednu pustil ke konkurentovi. V Lecce jste hned odehrál celých pět zápasů… To jste si polepšil, že?

Máte pravdu, otočilo se to k lepšímu. V Udinese jsem moc nehrál, tady jsme vyhráli tři zápasy po sobě, dal jsem i gól. Devět bodů nám hodně pomohlo, hlavně vítězství nad Spalem všichni oslavovali, protože jsme porazili přímého soka v boji o udržení.

Viděl jsem video, jak vás fanoušci vítali po triumfu nad Neapolí. Zažil jste už něco takového?

Bylo to něco krásného. Na nádraží přišlo asi tři tisíce lidí. Asi půlhodinu zpívali chorály, odpalovali pyrotechniku. Všude byl dým. My jsme byli zavření v autobuse.

Jenže pak přišly debakly s AS Řím a Atalantou.

Dalo se to čekat, protože jsme najednou přišli o tři důležité a kreativní hráče. Trenér míchal sestavu, dokonce i já musel hrát jinde v záložní řadě.

Co „hokejový“ výsledek 2:7, kdy vás na vašem stadionu ztrapnilo Bergamo?

Vezměte si, že postoupili do čtvrtfinále Ligy mistrů. Jsou ve formě. První poločas ještě šel, to jsme rychle prohrávali, když jsme si dali vlastně dva vlastní góly. Pak se povedlo vyrovnat. Ale po pauze přišla chyba, další a na konci jsme se sesypali.

Během volných dnů jste si v únoru udělal výlet k moři a zaplaval jste si. Psala o tom i místní média.

Bylo krásně. Sluníčko, asi dvacet stupňů. Neodolal jsem.

Lecce neleží přímo u pobřeží. Plánoval jste to, nebo vás někdo vyhecoval?

Přijel za námi můj brácha, který mi z Udine přivezl auto. Nejprve jsem si říkal, že tam vlezu jen po kolena. Bral jsem to jako vhodnou regeneraci po zápase. Ale pak, když už tam jste, tak vám to nedá. Chvíli se dalo plavat, bylo to fajn.

Jaká je vlastně v Apulii příroda?

U moře se mi moc líbí. Místní říkají, že tady jsou nejkrásnější pláže a nejčistší voda v celé Itálii.

Ať už dopadne sezona jakkoliv, myslíte na léto? Co plánujete?

Měli jsme se brát. Ale kdo ví, jak to teď s těmi svatbami bude. Koronavirus zasáhl opravdu vše.