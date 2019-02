Mělo se jednat o kvalitní prověrku na ostrý duel Ligy národů s Ukrajinou, namísto toho se však v Trnavě odehraje nefalšovaná fotbalová tragikomedie. Reprezentace Dánska na Slovensko přicestuje ke středečnímu přípravnému klání pouze s třetiligovými poloamatéry a futsalisty, neboť její obvyklé hvězdy se s tamní fotbalovou unií neshodly na podmínkách kolektivní smlouvy. „Jaký má smysl, že k nám vůbec cestují?“ zlobí se trenér Ján Kozák starší.

Zkušený kouč na tiskové konferenci skutečně neskrýval roztrpčení. „Přijeli na Slovensko, aby neplatili pokutu? Aby neměli problémy s organizací UEFA? Řekněte mi, kdy se tito hráči znovu sejdou ve stejném složení, aby svou zemi reprezentovali? Trápí mě to,“ řekl Kozák novinářům.

Je dost dobře možné, že utkání, na něž slovenský trenér pozval všechny hvězdy včetně Pekaríka, Škrtela, Kucky nebo Hamšíka, nakonec bude mít do mezistátní kvality daleko. „Po sportovní stránce nám takový zápas vůbec nic nedá, i čas přípravy jsme mohli využít mnohem lépe. Musíme to ale respektovat, oni nastoupí jako dánská reprezentace,“ uvedl trpce zkušený kouč.

Škrtel: Je to smutné

Hráči, kteří se na stadionu v Trnavě postaví domácímu výběru, jsou totiž pouze poloamatéry. Někteří z nich již v minulosti reprezentovali, jenže pouze ve futsale. „Mohl to být dobrý zápas pro ně, pro nás i pro diváky, bohužel to ale bude jiné. Divné a smutné,“ krčil rameny slovenský kapitán Martin Škrtel.

Hvězdní Kasper Schmeichel, Christian Eriksen či Thomas Delaney se Dánskou fotbalovou unií údajně přou v otázce svých osobních, ale i reprezentačních sponzorů. „Těžko hodnotit, nevíme pořádně, o co tam jde. Je dobře, že si hráči stojí za svým, ale na druhou stranu je to na škodu, když si vezmeme utkání národního týmu,“ mrzí zadáka Fenerbahce Istanbul.



Na dánskou „tragikomedii“ reagoval i Slovenský fotbalový svaz. Ten totiž fanouškům za středeční duel vrátí vstupné, přičemž cena za lístek bude pouze symbolické jedno euro. Do samotné Ligy národů vstoupí Slováci v neděli ve Lvově bitvou proti Ukrajině.

Mezi Slováky i hráči z FORTUNA:LIGYKromě zmíněných slovenských tahounů nominoval trenér Kozák také dva hráče z plzeňské Viktorie, konkrétně gólmana Matúše Kozáčika a středopolaře Patrika Hrošovského. Mezi náhradníky dále figurují obránci Lukáš Pauschek z Mladé Boleslavi a Lukáš Štetina z pražské Sparty.