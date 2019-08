Potkali se den před utkáním fotbalové FORTUNA:LIGY. Trenéři sobotních soupeřů, tedy zlínský Josef Csaplár a karvinský František Straka, si nezávazně popovídali v jedné ze zlínských restaurací.

Trenér Karviné František Straka. | Foto: Michal Chadim

„Byla to náhoda. Byli jsme se projít s klukama tady po Zlíně, zašli jsme si na pivko. Tady nahoře máte pěknou terasu a on tam seděl trenér Zlína. Říkám si, hele, to je Pepa Csaplár. A on mě taky hned poznal. Zavolal na mě: Nazdár, Franz,“ vyprávěl po utkání František Straka novinářům.