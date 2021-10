Bučení dětských fanoušků na hráče tmavé pleti Glena Kamaru v utkání Evropské ligy mezi Spartou a Rangers nebylo diskriminačním ani rasistickým chováním. S tímhle verdiktem přišli vyšetřovatelé UEFA, u které si skotský sklub stěžoval.

„Vyšetřování ukázalo, že se nenašel dostatek důkazů o rasistickém nebo jinak diskriminujícím chování během zápasu. Proto nelze proti Spartě vést disciplinární řízení," uvedla ve stanovisku UEFA.

To je konec kauzy, tečka. Mělo by to tak být, ale není. Napjaté česko-britské vztahy se tímhle rozhodnutím nezklidnily. Olej do ohně znovu přilil Kamarův právník Anwar, který požaduje vyloučení Sparty z evropských soutěží.

„Je to sotva překvapivý vtip orgánu, který nemůže ani obnovit smlouvu s FARE (organizace bojující proti diskriminaci v evropském fotbale) pro nezávislé pozorovatele, kteří by monitorovali rasismus,“ nebral si servítky Aamer Anwar.

„Mám podezření, že opět tato nečinnost ze strany UEFA bude zelenou pro další rasistické urážky, které budou následovat. Poté politici buď požadující schůzky s naším velvyslancem, nebo možná někteří vtipálci dokonce budou chtít 'vyhlásit válku' a nechat mě vyhodit,“ narážel Anwar na to, že když se Sparta ohradila proti nařčením publikovaných v zahraničních médiích a na internetu, do kauzy se vložili i čeští politici a po skotské straně požadovali omluvu.

Anwar prezentuje Česko jako zemi rasistů od březnového incidentu mezi Kamarou a Ondřejem Kúdelou. Finský reprezentant po osmifinále Evropské ligy obvinil slávistického obránce z rasistické urážky. UEFA českého reprezentanta potrestala zákazem startu v deseti zápasech, přestože podle českých právníků dosud nebyl předložen jediný důkaz, že se rasismu dopustil.

„Je jasné, že v České republice existují lidé, kteří věří, že žijí ve společnosti zcela bez rasismu. Nedávné události bohužel ukázaly, že tomu tak není. Chování obou těchto klubů (Sparta a Slavia) právě odhalilo špičku ledovce,“ řekl Anwar britským médiím.

Na Letné očekávali, že Anwar bude pokračovat ve výpadech proti českým klubům i po očištění Sparty. „Pokud bude druhé hodnocení trochu emočně zabarvené, bude znít tak, že ten odér, který někteří lidé na sociálních sítích a bohužel také některá média kolem utkání vytvořili, byl jemně řečeno neopodstatněný a nespravedlivý,“ kontroval ředitel komunikace klubu Ondřej Kasík pro ČTK.