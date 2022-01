Jenže kromě toho se na stadionu Ta' Qali objevili i dva vyslanci Sparty. „Standardně jezdíme do Španělska, ale chtěli jsme se podívat, zda bychom mohli áčko vyslat sem,“ řekla Martina Pavlová, administrátorka sportovního úseku.

Šlo o důkladnou inspekci. Šatny, zázemí, tréninkové plochy a úroveň případných hotelů. To všechno je pro účastníka evropských pohárů důležité.

Místní tak uspořádali jakýsi den otevřených dveří. „Těší nás, že právě Sparta si pohrává s myšlenkou přijet na Maltu. Tento turnaj by tím získal ještě větší pozornost,“ poznamenal Helmut Amhof, ředitel společnosti MFA SportsPlus, která komerčně zastupuje zdejší fotbal.

Zatím největší pozdvižení tu v roce 2020 způsobil ostravský Baník, jak kvůli Milanu Barošovi, tak především zásluhou početné skupiny fanoušků, kterou musela ohlídat policie.

Problém? Zácpy

Sparta, to by byl teprve trhák. Pokud by řekla ano, může se těšit na speciální přístup a komfort. „Jsme schopni splnit nejrůznější požadavky,“ slíbil Amhof.

Jedním z problémů je doprava. Hotely neleží hned u stadionu, navíc na Maltě jsou leckdy zácpy. „Máme určitou toleranci, co je schůdné,“ zmínila Pavlová s tím, že verdikt padne později, asi až v létě. „Na soud je brzy. Nabrali jsme dost informací, potřebujeme to interně probrat,“ dodala žena, jež se zodpovídá Tomášovi Rosickému.

Naopak počasí hosty z Česka uspokojilo. Je takřka identické jako v Marbelle, kam sparťané jezdí poslední léta. Teplota? Čtrnáct až šestnáct stupňů.

Rovněž hřiště jsou na stejné úrovni. Potvrdil to i Václav Jílek, někdejší kouč Letenských, jenž teď vede Olomouc. „Tréninkové podmínky jsou se Španělskem srovnatelné. Snad jen kvalita hotelu není taková, ale pro nás je to naprosto dostačující,“ uvedl.

Dostačující je vlastně i pro Manchester United, jenž za úplatu propaguje Maltu. Oficiální suma zveřejněna nebyla, ale údajně do Británie putovaly miliony eur.

Odměna? Kromě reklamy by sem anglický velkoklub mohl letos na podzim, v době pauzy při mistrovství světa, poslat i svůj tým.