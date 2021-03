V lize Barcelona tápe, figuruje až na čtvrté pozici a je na pokraji vyřazení i v Lize mistrů. Snad největší ránou do srdcí příznivců je blížící se odchod argentinské legendy Lionela Messiho, který aktuální výkony svého týmu nemůže překousnout.

Ten, kdo pamatuje zlatou éru barcelonského orchestru, kterou tehdy režírovala jména jako je Xavi Hernandéz, Andrés Iniesta nebo právě legendární útočník Leo Messi, tak musí při pohledu na dnešní výsledky jen nevěřícně kroutit hlavou. Absence těchto fotbalových géniů na hřišti Camp Nou je viditelná, za vše mluví výkony na place. Vedení Katalánců se tak rozhodlo před letošním ročníkem udělat několik zásadních kroků. S odstupem času však lze s přehledem říct, že ani jedna z provedených změn nevrátila fungování klubu do správných kolejí.

„Situace je opravdu kritická, musíme se nad sebou zamyslet, dokud je čas,“ burcoval po porážce s pařížským PSG zkušený obránce Gerrard Piqué. A má pravdu. Ve všem. Barcelona se prezentuje nejhoršími výsledky za posledních patnáct let a na veřejnost začínají prosakovat informace o bídné finanční situaci klubu. Dluhy se i vinou koronavirové pandemie dvojnásobily na neuvěřitelných 488 milionů eur, navíc katalánský celek nemá v současné chvíli žádné vedení, když v říjnu rezignoval dosavadní prezident.

Teenageři nestačí

Čtvrté místo v lize je pro příznivce alarmující, obzvlášť při pohledu na ztrátu na vedoucí Atlético Madrid, která činí osm bodů. Malou náplastí za dosud nepříznivým vývojem může být mírné zlepšení výkonů právě v La Lize, z posledních šesti utkání zaznamenali Katalánci pět vítězství. Ve španělském poháru se s velkým štěstím prokousali až do semifinále, ale v úvodním duelu na hřišti Sevilly přišel další výbuch: prohra 2:0 a nelichotivá pozice do domácí odvety.

Barcelona si tak zahrává se svým osudem a není příliš daleko od druhého ročníku za sebou bez cenného poháru.

Celé to údajně odstartoval dnes již bývalý osmapadesátiletý prezident Josep Maria Bartomeu, jenž začal v poslední době provádět zvláštní kroky nedávajíc místním příznivcům žádný smysl. Angažování kontroverzního trenéra Ronalda Koemana, který je ve fotbalovém prostředí proslaven svou láskou k alkoholu, nepochopitelný prodej uruguayského kanonýra Luise Suáreze nebo sázka na teenagery z akademie La Masia, ale ti však bohužel zatím na úroveň světového fotbalu nemají.

Snad největší otazník zůstává dodnes nad zmiňovaným střelcem, jenž Barceloně prchnul do konkurenčního Atlétika.

Suárez, který od svého příchodu z Liverpoolu v roce 2014 nastřílel za Barcelonu 198 gólů, měl na Camp Nou ještě roční smlouvu, když jej nový nizozemský kouč informoval, že s ním pro letošní sezonu nepočítá.

Bývalý útočník z Anfield Road přiznal, že odmítl prosedět předsezónní přípravu v Barceloně a místo toho se rozhodl odejít do hlavního města, kde nastřílel už 14 branek a dokázal, že stále patří k nejlepším útočníkům na světě.

„V klubu se mnou nejednali s respektem, to mě mrzelo ze všeho nejvíc,“ přiznal Uruguayec. Velký srdcař dostal nabídku nezúčastnit se přípravy na sezónu, ale tu odmítl, jelikož se chtěl stále ukázat. „Když jsem poté viděl, jak si Barcelona vede, jistým způsobem mě to uklidnilo. Mohl jsem zůstat v klubu a dostávat zaplaceno, aniž bych hrál. Ale mám svoji hrdost,“ vzkázal útočník s číslem 9.

Rezignace prezidenta

Místo něj se rozhodl trenér zapracovat do prvního týmu mladé hráče, kterým dal od začátku plnou důvěru. Jenže těm se vůbec nepovedlo nastoupit do rozjetého vlaku a na výsledcích se to zcela podepsalo. Jediným povedeným tahem je španělský záložník Pedri, ten se ve svých teprve osmnácti letech výborně adaptoval a na svůj věk podává solidní výkony. Velkou ztrátou je naopak zranění největšího klenotu barcelonského klubu Ansu Fatiho, kterého operace kolene odstavila na několik měsíců.

„Absolutně špatně provedená generační obměna,“ hodnotil kroky katalánského celku legendární Gary Lineker. V týmu stále působí například Sergio Busquets, který se dostal na pranýř fanoušků po posledním zápase s Cadizem. Dle jejich slov už nemá Barceloně co předat, podobná slova padají na adresu krajního obránce Jordiho Alby nebo stopera Piquého.

Zkrátka co krok, to klopýtnutí. Posledním hřebíčkem do rakve může být avizovaný konec největší legendy v historii klubu. Navíc v červnu vyprší Messimu smlouva, což znamená, že může Španělsko opustit zcela zadarmo. Jeho odchod byl na spadnutí již před sezónou, nakonec se rozhodl zůstat a nejít do soudního sporu se svým milovaným klubem. „Barca je tým mého života a já bych se s ní nemohl soudit,“ vysvětlil, proč setrval. Nyní je však Argentinec téměř rozhodnutý a jeho služby vyhlížejí giganti Manchester City nebo Inter Milán.

V říjnu došla situace tak daleko, že se dosavadní prezident rozhodl na svůj post rezignovat, což mělo znamenat víru v lepší zítřky. Jenže problémy, které v klubu nadělalo bývalé vedení, budou mít své dopady teprve v budoucnu. Nový management čeká množství práce, aby se tradiční španělský velkoklub vrátil na místo, které po dlouhá léta opěvoval snad každý příznivec fotbalu.

A jestli to bude za přítomnosti Lionela Messiho, je zatím ve hvězdách.