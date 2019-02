Hugo Lloris, kapitán fotbalových mistrů světa z Francie i londýnského celku Tottenham Hotspur, byl usvědčen z řízení v opilosti. Od soudu dostal pokutu 50 tisíc liber (zhruba 1,437 milionu korun) a navíc přišel na dvacet měsíců o řidičský průkaz. Klub situaci odmítl komentovat.

Incident se udál 24. srpna v londýnské čtvrti Gloucester Place nedaleko slavné Baker Street. Lloris jel údajně ve svém Porsche Panamera rychlostí pětadvacet kilometrů za hodinu v „padesátce“, osudným se mu však stalo spíše několik jiných výstřelků.

„Krátce před půl třetí ráno policisté spatřili auto, které se pohybovalo nezvykle nízkou rychlostí a navíc velmi podivně. Než se srovnalo, tak několikrát málem narazilo do poblíž zaparkovaných vozidel,“ popisoval před vydáním finálního verdiktu žalobce.

Zvratky v autě

Když policisté vůz zastavili, nestačili se divit. Populární gólman měl v krvi víc než dvojnásobnou hodnotu povoleného alkoholu (0,8 promile, limit zní 0,35) a z auta mu dokonce policisté museli pomoci. Uvnitř vozidla se Lloris i pozvracel, to stejné pak opakoval i po vystoupení.

VIDEO: France's World Cup-winning captain Hugo #Lloris avoided jail but received a 20-month driving ban and a £50,000 ($65,000) fine on Wednesday for drink-driving in central London @AFP_Sport pic.twitter.com/CQUNbInDzS — AFP news agency (@AFP) September 12, 2018

Tu noc byl francouzský reprezentant na večírku s dalšími kolegy z národního týmu, Olivierem Giroudem z Chelsea a Laurentem Koscielnym z Arsenalu. Nejprve prý chtěl odjet v taxíku, ten nicméně po několika skleničkách zrušil, což soud kvitoval jako „první z nemoudrých rozhodnutí“.

Llorisova „šťastná“ jízda

Soudkyně Amanda Barronová po procesu uvedla, že výše pokuty nejen odpovídá závažnosti incidentu, ale rovněž bude něco znamenat i pro fotbalistu s nadstandardním příjmem. „Čiré štěstí, že jste nezpůsobil havárii nebo nesrazil chodce,“ vyčetla Llorisovi.



Fotbalista se u soudu nezmohl na velké řeči, pouze potvrdil osobní informace a přiznal se k obvinění. Nyní musí zpytovat svědomí, a to jen několik dní poté, co se na věhlasném stadionu Stade de France nedaleko Paříže uskutečnily dodatečné oslavy mistrovského titulu. Stalo se tak v neděli po duelu Ligy národů s Nizozemskem, v němž Francie zvítězila 2:1.

Na Twitteru se ve středu strhla lavina komentářů, podle kterých by měl být dosavadní kapitán Tottenhamu svého „úřadu“ zbaven. „To, co udělal, mohlo někoho zabít, takový člověk kapitána dělat nesmí. S pěnezi, které máš, prostě nasedni do taxíku. Jestliže piješ, ani bys neměl o něčem podobném přemýšlet,“ vzkazovali Llorisovi jeho příznivci.



Dá se očekávat, že byť Tottenham incident nekomentoval, bude jednoho ze svých klíčových hráčů pokutovat. Momentálně si prý Lloris několik týdnů odpočine kvůli nespecifikovanému zranění, jako kapitán by však měl pokračovat. „Chybu může udělat každý a Hugo toho všeho lituje,“ vzkázal veřejnosti trenér Tottenhamu Mauricio Pochettino.