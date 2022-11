Největším střeleckým tahounem je zkušený jednatřicetiletý útočník Radek Korba, který ještě přednedávnem hrál třetí ligu. V mistrovské soutěži vsítil už 38 gólů, což z něj podle všeho dělá aktuálně nejlepšího střelce napříč všemi soutěžemi dospělých v České republice.

„Šavle“ z hradeckých Kuklen, které před startem poslední odehrané sezony nečekaně ukončily svoje působení v krajském přeboru, naposledy rozdrtily Jeníkovice 19:0 a Korba rozvlnil síť hned sedmkrát.

Radku, stíhá vůbec člověk při výhře 19:0 počítat góly, nebo mu musí pomoct světelná tabule?

Je pravdou, že jak skóre přešvihne desítku, tak už ta tabule pro orientaci je potřeba, naštěstí u nás funguje spolehlivě.

Nemrzí trošku, že jste nakonec nepokořili magickou dvacítku?

My jsme naopak rádi, že se nám podařilo dosáhnout 100 vstřelených gólů v první části soutěže, což byla meta, kterou jsme si nastavili v průběhu podzimu po prvních výrazných výhrách. Koneckonců nám ještě jeden zápas zbývá a už máme tento milník splněný.

Vy osobně jste skóroval sedmkrát. Je to váš rekord, nebo jste dal už někdy v zápase více branek?

Když to zúžím na dospělou kategorii, tak to bude zřejmě nejvyšší počet, takže do dalších zápasů je ještě co překonávat (směje se).

Zajímavosti z posledního duelu

Doposud poslední zápas Olympie s Jeníkovicemi (19:0) byl zajímavý z více hledisek. Nejenže v něm dal hradecký celek i snajpr Korba rekordní počet branek v probíhající sezoně, ale do listiny střelců se zapsali i dva starší hráči. Jubilejní 100. gól Olympie v sezoně vstřelil z penalty 60letý Petr Kuťák. To jeho spoluhráč, 52letý Michal Zvelebil, jenž naskočil do utkání v 56. minutě, stihl za zhruba pětatřicet minut nasázet pět branek!

Celkem jste v probíhajícím ročníku vsítil už 38 gólů, což je údajně nejvíce ze všech soutěží dospělých v celé republice. Co tomu říkáte?

Jsem za to rád. Vychází to z kvality našeho kádru, kdy už tuto sezonu jsme chtěli hrát vyšší soutěž, nicméně loňský ročník se nám nedařilo se scházet a na postup jsme nedosáhli. Číslo to je krásné, na druhou stranu šancí bylo tolik, že mohlo být i zajímavější.

Kolik zásahů byste mohl mít na konci sezony? Máte nějakou metu, na kterou se chcete vyšplhat?

Konkrétní číslo v hlavě nemám. Cílem je si každý zápas užít, vyhrát a pomoci k výhře brankami. Už teď v druhé části podzimu je ale znát, že soupeři jsou u mě blíž a jsou nepříjemnější v soubojích.

Kde berete motivaci při takto jednoznačných zápasech?

Motivaci si dáváme dílčími milníky, teď jsme jeden splnili – 100 branek v polovině soutěže. Jsem přesvědčený, že v týmu vymyslíme další cíl, za kterým půjdeme.

Ne všechny duely byly výsledkově tak jednoznačné. Který byl podle vás nejtěžší?

Za mě byl nejtěžší zápas ve Stěžerách (4:3 výhra – pozn. aut.), kde soupeř hrál velmi dobře, nám se naopak první poločas tolik nedařilo, nicméně i tento zápas jsme zvládli. Celkově vyšší kvalitu měly i zápasy s dalšími rezervami Malšovky (Malšova Lhota, 7:5) a Lokády (Lokomotiva Hradec Králové, 2:0).

Nyní vás čeká šlágr na půdě druhé Probluze. Očekáváte těžké utkání, nebo to bude další kanonáda?

S Probluzí čekáme určitě jeden z nejtěžších zápasů. Mají svoji kvalitu, i když v prozatímním průběhu něco málo poztráceli, tak je vnímám jako největší konkurenci v boji o postup.

Říkáte, že cílem Olympie je postup do okresního přeboru. Chcete to zvládnout bez ztráty kytičky?

Jednoznačně ano. Kvalitu máme na to, abychom hráli i vyšší soutěž, než je okresní přebor. Na druhou stranu určitě to nemyslím tak, že bych shazoval soupeře v naší aktuální soutěži, protože spousta týmů, když se sejde, tak mají také svoji sílu. Ale toto bude jedna z met, o kterých jsem se zmiňoval výše.

Není to tak dlouho, co jste hrál ještě ČFL. Nechybí vám kvalita vyšších soutěží?

Nechybí. Už nemám tolik času ani energie. Náš režim, respektive můj režim bez tréninku v týdnu mi vyhovuje, a naopak jsem rád za to, že už člověk tolik s fotbalem nedojíždí. A upřímně není to tak dávno, co poměry v divizních a třetiligových soutěžích spíše člověka znechutily, než že by mu přinesly radost. Takto se na fotbal celý týden těším, jdu si to na hřiště užít a tak by to i za mě mělo být.

Výsledky Olympie a góly Korby

III. třída, skupina Východ – okres Hradec Králové

Lhota p. L. B – Olympia HK 1:6 (Korba 2)

Olympia HK – Neděliště 5:3 (Korba 1)

Dohalice B – Olympia HK 4:13 (Korba 5)

Olympia HK – Cerekvice n. B. 17:0 (Korba 6)

Hořiněves – Olympia HK 0:10 (Korba 4)

Olympia HK – Dobřenice 11:0 (Korba 5)

Lokomotiva HK B – Olympia HK 0:2 (Korba 1)

Olympia HK – Libčany B 7:0 (Korba 2)

Olympia HK – Malšova Lhota B 7:5 (Korba 1)

Stěžery B – Olympia HK 3:4 (Korba 4)

Olympia HK – Jeníkovice 19:0 (Korba 7)



Okresní pohár – 1. a 2. kolo

Kratonohy – Olympia HK 1:9 (Korba 3)

Olympia HK – Prasek 11:1 (Korba 2)



Celkem vstřelil Radek Korba v probíhající sezoně 43 branek!