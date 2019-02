Kapitán fotbalistů Baníku Ostrava Milan Baroš se omlouvá za svou reakci po udělení červené karty v nedělním utkání 10. kola FORTUNA:LIGY se Slavií Praha. Současně odmítá, že by do souboje s Tomášem Součkem šel s úmyslem protihráče zranit.

„Mrzí mě, jak jsem reagoval a chtěl bych se rozhodčím Ondřeji Berkovi a Zbyňku Proskemu za svá slova omluvit. Bohužel jsem neudržel emoce plynoucí z náročnosti zápasu a pocitu velké křivdy, s níž jsem se zkrátka v dané chvíli nedokázal vyrovnat,“ řekl na oficiálních stránkách klubu Baroš.

„Tomáše Součka jsem zranit nechtěl a ani jsem ho nezranil. To, že jsem se před soubojem díval na něj a ne na míč, plynulo z toho, že jsem věděl, kam asi míč přistane a chtěl jsem mu jít do těla, aby míč propadl. On bohužel do souboje proti mému předpokladu nakonec nešel, a proto ten zákrok vypadal, jak vypadal,“ pokračoval Baroš.

„Nic zákeřného v tom z mé strany nebylo. Přesto jsem měl mnohem lépe zvládnout svou následnou reakci a výroky, kterých jsem se dopustil. Skutečně mě to mrzí a omlouvám se za ně,“ dodal Milan Baroš, který se ve čtvrtek dozví od disciplinární komise výši trestu.