Oprávněně, vždyť ještě odpoledne navrhoval tvrdý lockdown celého Česka. Místo aby se choval podle svých slov, vyrazil mezi lidi. A jeho obrana ("mám být doma?") bila do očí.

Tato přezíravost se stala hlavním tématem zápasu (škoda pro Lukáše Provoda či Davida Zimu, kteří podali excelentní výkon).

Jenže v kauze Prymula zapadají další podstatné věci, které ostatně připomíná každý zápas v Edenu. Je až neuvěřitelné, jak moc je Slavia spjata s politikou, jak mají mocní muži především z Hradu blízko k červenobílému klubu.

Byl tam i Zeman

Pravidelným návštěvníkem na utkáních je z dotačních machinací obviněný vedoucí kanceláře prezidenta Vratislav Mynář, v Edenu se před časem objevil i sám Miloš Zeman. Při zápase s Leicesterem seděli v červenobílých křeslech i ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Jan Marounek i europoslanec za ODS Alexandr Vondra.

Už z principu věci je tady prostředí jiné než na Spartě. Tam se v prostorech pro důležité persony objevují především byznysmeni, obchodní partneři majitele Daniela Křetínského. Navíc, co si budeme povídat, Letná není v současnosti tak lákavá destinace.

Červenobílí vládnou fotbalu v Česku, hrají lepší zápasy, jsou atraktivnější.

Ve Slavii však napojení na politiku není nic nového. Už minulým majitelem byl bývalý ministr. Současná čínská garnitura prezentovaná šéfem klubu Jaroslavem Tvrdíkem (někdejším ministrem za ČSSD) získala Slavii od Aleše Řebíčka, člena ODS.

Společnost CEFC, již v roce 2019 převzal polostátní konglomerát CITIC Group, odkoupila v roce 2015 šedesát procent akcií zbídačelého klubu. Zbylých čtyřicet si zajistil podnikatel Jiří Šimáně, blízký přítel Andreje Babiše. Tehdy začal vzestup vyšperkovaný mistrovskými tituly, zápasy v Lize mistrů s Barcelonou či velkým přestupem Tomáše Součka do Anglie.

„Slavia je symbolem čínského vlivu. Je to prestižní a vlivová akvizice, která čínskému režimu umožňuje etablovat se ve střední Evropě a prezentovat se v pozitivním světle,“ řekl před časem webu Aktuálně sinolog Ondřej Klimeš.

Je tedy logické, že má Eden blízko k prezidentovi a jeho okolí. Vždyť Zeman byl vždy propagátorem vstupu čínského kapitálu do Česka. Jie Ťien-Ming, šéf CEFC, byl dokonce prezidentovým poradcem, než se znelíbil režimu…

Případ jednoho přestupu

Vztahy však pokračují i teď. Vloni například odletěl Tvrdík společně s Mynářem a dalším (neoficiálním) prezidentovým poradcem Martinem Nejedlým do Číny vyjednávat o dodávkách zdravotnického materiálu. Se sportem to nemá zdánlivě mnoho společného, ale propojení to jasně dokumentuje.

Je tu však i jedna společná fotbalová akce. V lednu minulého roku koupila Slavia ze Slovácka mladíka Patrika Hellebranda.

Za dvacetiletého hráče zaplatila 24 milionů. Tehdejší sportovní ředitel klubu Jan Nezmar to považoval za přemrštěnou cenu. Jeho názor podporuje fakt, že se záložník zatím ve Slavii neprosadil. Nyní hostuje v Opavě.

Proč je ale přestup připomínán? Kancléř Mynář má totiž blízko ke klubu ze Slovácka. Jeho manažer A-týmu Veliče Šumulikoski kope za I. A třídu za Osvětimany, kde se Mynář významně angažuje.

Ve fotbalovém zákulisí je proto Hellebrandova cena považována za přátelskou výpomoc bohaté Slavie spřízněným duším.

Prostě a jednoduše: Fotbal se nehraje jen na trávníku.