Václav Dudl má za sebou povedený podzim. „Odehrál jsem skoro všechny zápasy a dostal se i do reprezentační dvacítky, kde jsem nevynechal ani jeden sraz,“ pochvaluje si.

Jiný přestup prý nebyl ve hře. Buď zůstat v třetiligové rezervě nebo zkusit štěstí na Žižkově. „Přišel jsem už na začátek zimní přípravy, ale smlouvu o hostování jsme podepsali až na jejím konci,“ vypráví.

Debut v páté lize

V jarní premiéře, kterou obstaralo druholigové derby Žižkov Dukla, ještě šanci nedostal a zápas sledoval z lavičky náhradníků. I tak si zápas užil. „Derby se mi moc líbilo. Přišlo hodně lidí, fandilo se a kluci na hřišti odvedli výbornou práci. Při čtyřech z pěti gólů jsme si pomohli standardkami, což je perfektní,“ těší jej.

Proti Dukle nenastoupil, ale na trávník se v ten den přece jenom dostal. Odpoledne byl nominován do základní sestavy B týmu, který v pražském přeboru hrál proti amatérům z Podolí. Výsledek? Demolice 8:0.

Obránce, který se v dresu Sparty ukázal ve čtyřech zápasech Evropské ligy, tak najednou nastoupil proti amatérům v páté lize. „Vůbec mi to nevadilo, chtěl jsem mít zápasové vytížení. Jsem normální kluk, není mi třicet, abych řekl, že za béčko nepůjdu. Kdykoliv příště si půjdu zahrát rád, nemám s tím žádný problém,“ upozornil.

Nevypustí jediný míč, zezadu neustále podporuje útok. A se stejnou vervou se do zápasu pustil i proti Podolí. „Sešlo se nás z áčka asi pět a nikdo se na nic nevykašlal. Každý hrál tak, jak umí. I proto byl výsledek tak jasný,“ doplnil s úsměvem při vzpomínce na přebor.

Cíl? Třetí místo

Číhá na šanci ve druhé lize, která určitě brzy přijde. Až se mu ale povede pěkný zákrok, vstřelí gól nebo třeba bude střídán, neuslyší potlesk tribun. Minimálně nejbližší dva zápasy se, jak je známo, budou hrát bez diváků.

„Fotbalu to ublíží. Je to nejkrásnější sport na světě, lidi na něj chodí, ale nám nezbývá nic jiného než se s tím poprat,“ přiznal. „Pro nás je to o to větší motivace, hrát dobře, a až na nás zase budou moct chodit, bude jich ještě víc.“

Stejně jako jinde tak i v žižkovské kabině, se koronavirová problematika řeší. „Bavíme se o tom. Jsem zastáncem, že omezení akcí je správné, ale beru to s nadsázkou. Je tak prostě rozhodnuto, nemá cenu to řešit,“ potvrdil mladý obránce.

Důležité bude, aby se celá soutěž dohrála, byť ji teď decimuje omezování. Václav Dudl má totiž smělé plány. Osobní i týmové. „Chtěl bych se prosadit ve druhé lize a dál pokračovat v reprezentaci. S Žižkovem bych si přál udělat co nejlepší výsledek. Tím by bylo třeba třetí místo tabulky, které zaručuje baráž. V ní se může stát cokoliv. To je můj cíl,“ vzkázal fanouškům.

Ti mu naopak drží palce, aby se co nejdříve dostal do herní formy, jaká ho provázela v předchozích letech.