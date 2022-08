Slavia jásá, ale žádejme drakonický trest. Laser je nebezpečná zbraň

Bouřlivá atmosféra na fotbale je v Řecku pravidlem. Ovšem fanoušci Panathinaikosu Atény překročili všechny meze. V utkání třetího předkola Evropské konferenční ligy zaútočili na hráče Slavie. Použili k tomu laser. Ne jednou, ne dvakrát. Celý zápas se nesl v duchu světelného fanatismu. Český zástupce vybojoval remízu 1:1 a postup, ale neměl by to nechat být. My všichni.

Foto: Deník