Začal to Cesare Maldini. Ten od první poloviny padesátých let minulého století odehrál ve slavném dresu třináct sezón, nosil kapitánskou pásku a čtyřikrát získal mistrovský titul a radoval se dokonce i ze zisku Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ), tedy obdoby dnešní Ligy mistrů.

S Rossoneri spojil částečně i svou trenérskou kariéru, zprvu jako asistent, posléze na čas i jako hlavní kouč.

Cesare Maldini



- 5. února 1932 - 3. dubna 2016

- za AC Milán hrál v letech 1954 - 1966, odehrál 347 zápasů s bilancí 3 branky

- čtyřikrát vítěz Serie A, jednou vyhrál PMEZ

- kromě AC Milán trénoval i italskou a paraguayskou reprezentaci či italský reprezentační výběr do 21 let (třikrát zlato z mistrovství Evropy)

To jeho syn Paolo byl s červeno-černým dresem srostlý ještě více. Oblékal jej totiž už od mládežnických kategorií a v roce 1984 se dostal i do áčka. V něm odehrál přes devět stovek utkání, trofej pro vítěze PMEZ zvedl nad hlavu dokonce dvakrát, jeho nástupce Ligu mistrů vyhrál dokonce třikrát a čtyřikrát byl součástí týmu, který vyhrál Superpohár UEFA. Na domácí scéně byl u sedmi mistrovských titulů.

Paolo Maldini



- narozen 26. června 1968

- v AC Milán od roku 1978 až do konce kariéry v roce 2009

- v červeno-černém dresu odehrál 901 zápasů

- sedmkrát vyhrál Serii A, pětkrát Ligu mistrů (PMEZ), čtyřikrát Evropský superpohár

- momentálně pracuje jako technický ředitel v AC Milán

Šanci navázat na slavného dědečka a tatínka měl Paolův syn Christian. Dneska třiadvacetiletý fotbalista to ale dotáhl jen do výběru do 19 let a už několik sezón hraje v nižších italských soutěžích. Momentálně jej najdeme na soupisce celku Pro Sesto ze čtvrté ligy, za nějž ale v tomto ročníku stihl odehrát pouze pětadvacet minut a od začátku roku nenastupuje kvůli zranění.



To Daniel se „povedl“ více. Osmnáctiletý záložník si v neděli připsal první start v Serii A, když se na trávník dostal v nastaveném čase utkání proti Veroně (1:1).