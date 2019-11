Trenér Barcelony Ernesto Valverde složil fotbalistům Slavie za výkony ve dvojutkání Ligy mistrů s katalánským gigantem velkou poklonu. Pražané, kteří v úterním duelu 4. kola základní skupiny na stadionu Camp Nou nečekaně dosáhli na bezbrankovou remízu, podle něj prestižní klubovou soutěž osvěžili.

Trenér Barcelony Ernesto Valverde.

"Slavia je skvělý tým, a to nejen proto, jak odehrála zápasy s námi. Stejně hraje i ve své lize. Málokdo vydrží její tempo, která má. Je dobře, že se takové týmy dostávají do Ligy mistrů, vnášejí do ní osvěžení. Sice jsme přišli o body, ale tým s touhle chutí do hry a nasazením musím ocenit," řekl na tiskové konferenci Valverde.