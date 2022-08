Řeč je o situaci z 52. minuty utkání, kdy se prosadil právě mladý borec. „Vůbec jsem to tak ale nechtěl,“ přiznává s úsměvem. „Původně jsem totiž měl v plánu nahrávat. Už jsem však byl příliš blízko hostujícího gólmana, míč se mi nakonec podařilo procedit mezi nohy. Naštěstí to vyšlo,“ pochvaloval si vítěznou trefu nedělního večerního zápasu.

Neuběhla ani čtvrt hodina hry a Michal Pavlíček byl u druhé důležité akce zápasu. Těsně za polovinou hřiště pláchl hostující obraně, problémy se na poslední chvíli snažil uhasit mladý Pavlica. Jenže to už bylo v okamžiku, kdy domácí borec pobýval ve velkém vápně. „Měl jsem to na levou nohu, která není tak dobrá. Chtěl jsme si tak dojít pro penaltu, naštěstí do mě zajel, vůbec netrefil balon. Byl to jednoznačný pokutový kop,“ hlásil přesvědčeně.

Velkou příležitost na navýšení skóre využil Kamenčák, v samotném závěru duelu konečný výsledek pečetil střídající Mňačko. Březnice si tak se Štítnou nad Vláří poradila znovu po roce, znovu 3:0.

Zatímco tehdy to bylo 1. srpna, tentokrát 31. července. „Upřímně si už ani nepamatuji, že jsem do zápasu tehdy zasáhl,“ rozesmál se Pavlíček, který tehdy absolvoval pětadvacet minut duelu. „Na soupeře každopádně asi umíme!“

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Březnice uplynulou sezonu zakončila na 10. místě I. B třídy skupiny B, Štítná nad Vláří působila v krajském přeboru, ve kterém obsadila desátou příčku. „V kabině si vždy říkáme, že nezáleží na tom, proti komu hrajeme. Ať jde o kohokoliv, vždy do toho hodláme dát úplně všechno,“ ukazuje jasnou cestu na úspěch.

Úspěšná fotbalová cesta by v budoucnosti mohla čekat i na talentovaného borce březnického fotbalu. Před necelým čtvrt rokem sice teprve oslavil sedmnácté narozeniny, v předchozím ročníku krajské soutěže už absolvoval osmnáct utkání. „Snažím se na sobě makat a něco udělat pro tým. Pokaždé máme hodně zraněných hráčů, chci tak být připraven.“

Zápasy mezi dospělými mu přitom problém nedělají. „Jsem zvyklý nastupovat proti starším, více mi to vyhovuje. Už po začátku ve starších žácích jsem brzy naskočil do dorostu, rychlý přechod k dospělým tak pro mě velký skok nepředstavoval,“ říká jednoznačně.

Březnice by v příštím ročníku ráda navázala na druhé místo z předchozího ročníku. Úspěšného trenéra Jiřího Tyla po sezoně nahradil bývalý kapitán týmu Michal Dostál. „Za pana Tyla to fungovalo, byl to skvělý trenér. Hodně se mi ale líbí i práce Míši – ať už tím, jaké má tréninky nebo jakou nám dává podporu. Je to super trenér,“ chválí lodivoda březnické lavičky.