Přitom před pár měsíci o něm nikdo nemluvil a znalo ho jen pár odborníků. V letošní sezoně FORTUNA:LIZE šikovný středopolař odehrál pouze 289 minut a vstřelil jediný gól.

Čím je tak výjimečný?

„První dotek má určitě nejlepší v celé republice a je naprosto srovnatelný s top hráči v Evropě. Dále má výborné klamání tělem, driblink s míčem a také kreativitu s velmi dobrým vnímáním prostoru a přihrávkou,“ chválí mládežnického reprezentanta Jaroslav Švach.

Právě bývalá opora zlínského Fastavu, jenž pracuje pro Agenturu Sport Invest, šikovného hráče zastupuje.

Co říkáte na výkony Patrika Hellebranda, který na konci podzimu vyletěl jako raketa?

Pro nás jeho nejsou žádným překvapením. Víme, jaký má Paťa potenciál. Spíše se čekalo na šanci. Když ji dostal, chytil ji pevně za pačesy. V posledních zápasech, co nastoupil, prokázal velkou individuální kvalitu a také to, že může být do budoucna top hráčem, což je jen dobře.

Je o něj velký zájem mezi českými nebo i zahraničními kluby?

Teď mu leží na stole nabídka prodloužení smlouvy od Slovácka. Nelze vyloučit ani zájmy top českých klubů. Mohou ale být určitě i další možnosti. Všechno ale budeme řešit až po posledním zápase Slovácka v Příbrami, tedy po skončení podzimu. Takže teď vám určitě nemohu říct nic konkrétního.

Jaká je jeho cena?

Cena se už teď těžko dá přesně určit. Je závislá na mnoha věcech a okolnostech, které se mohou v krátkém čase změnit, takže opravu těžko mohu říct úplně konkrétní částku.

Čím je podle vás tak výjimečný?

V některých fotbalových dovednostech, jako je především první dotek, ten má podle mého soudu určitě nejlepší v celé republice a je naprosto srovnatelný s top hráči v Evropě. Určitě mezi jeho přednosti patří klamání tělem, driblink s míčem a také kreativita s velmi dobrým vnímáním prostoru a přihrávkou. V těchto činnostech si troufnu říct že je výjimečný.

Asi nesouhlasíte s názorem trenéra Svědíka, že jeho vývoj je opožděný a mentálně není tak vyspělý, aby ve vysokém tempu vydržel odehrát celých devadesát minut v takovém tempu?

Nebudu polemizovat, souhlasit nebo nesouhlasit s trenérem Svědíkem. Odpovím spíš obecně. Nemyslím, že mladý hráč nemá na to, aby odehrál cely ligový zápas. Tady se spíše jedná o herní vytížení daného hráče. Pokud někdo odehraje pouze dva celé zápasy za měsíc za B tým a další dva zápasy, protože se hraje ve stejný termín jako béčko, odsedíte pouze na lavičce prvního mužstva nebo nastoupíte maximálně na pár minut ,tak proste v tom měsíci, kdy se hrají čtyři zápasy, máte malé herní vytížení. A jestliže jste v tomto režimu dva až tři měsíce, je jasné, že pokud nastoupíte najednou od začátku, tak budete mít logicky problém s herní kondicí. Někdo více, jiný méně, ale v podstatě každý hráč, který není herně vytížený, bude mít tento problém.

Za víkend vidím i pět zápasů

Pojďme k jiným fotbalistům. Které další hráče z regionu zastupujete?

Tak těch hráčů, co Sport Invest zastupuje ve zlínském regionu, je určitě více. Jsou to samozřejmě vesměs mladí hráči už od ročníku 2007 až po dospělé…Pokud se teď ptáte spíše na mladší hráče, co nakukují nebo už hrají ligu, když pominu ve Slovácku Patrika, tak tam ještě máme Ondru Šasinku a Michala Kohúta, který teď na podzim velmi úspěšně hostoval v Pardubicích. Ve Zlíně to jsou Kuba Kolář, Honza Hellebrand nebo Martin Nečas. Už i mezi náhradníky se v ligovém zápase objevil Lukáš Hrdlička. Věříme, že každý z těchto hráčů a pak i ještě z těch mladších, mohou mít potenciál do budoucna se prosadit třeba i ve větším klubu, jako se to třeba povedlo našim hráčům z regionu. Zmínit musím Romana Macka, který byl v Juventusu a nyní působí v Luganu nebo Matěje Kováře, který je v Manchesteru United.

Zastupujete hráče pouze ze Zlínska, nebo i borce odjinud?

V rámci agentury SportInvest pracuji kromě hráčů ze zlínského regionu ještě také s hráči Zbrojovky a Vysočiny Jihlava.

Co říkáte na výkony a výsledky Fastavu?

Výsledky i hru Fastavu sleduji, protože naši mladí hráči mají podepsané profesionální smlouvy s Fastavem, takže samozřejmě komunikuji se Zdeňkem Grygerou, ale i s dalšími lidmi z vedení klubu a samozřejmě také s trenéry.

Jak jste se vůbec k práci hráčského agenta dostal?

Hráčského manažera dělám asi pět let. Po hráčské a trenérské kariéře jsem se dostal profesně a vnímáním na jinou stranu fotbalu, než jsem znal předtím. Práce mě ale naplňuje a baví hodně, protože se pořád točí okolo fotbalu, který profesně dělám už od svých osmnácti let. Fotbal je vlastně jediné, co dělám a doufám, že mě ještě dlouho bude bavit dál. (úsměv)

Kolik utkání za týden vidíte?

Spousty. (úsměv) Těžko říct týdenní průměr, který se hodně liší podle toho, zda jsou v týdnu nějaké dohrávky, turnaje, popřípadě výběry krajů nebo mládežnické reprezentace. Je to různé, ale za víkend mohu vidět někdy i pět utkání. Na nižší soutěže ale nemám moc času. Většinou navštěvuji jenom utkání mládeže od žáků až po starší dorost. A pak samozřejmě první ligu.

Proti zahraničí hodně ztrácíme

Jak je na tom současný český fotbal?

Myslím, že mohu porovnávat s tím, co vím a co jsem viděl jinde. Jakým způsobem to funguje a jaké je vnímání fotbalu v zahraničí. V tomto srovnání asi bohužel hodně ztrácíme. Dnešní trend je takový, že už v mládeži by měli mít hráči na všech postech fotbalovou a technickou dovednost, dynamiku, umět hrát jeden na jednoho, nebát se hrát fotbal i za cenu rizika, než raději kopnout míč do autu. To jsme zatím moc nezachytili, a proto dovednostních hráčů vychováváme strašně málo. Naši fotbalisté umějí běhat a bojovat, ale to už dnes nestačí.

Souhlasíte s názorem, že v Česku dostávají mladí hráči málo šancí v dospělém fotbale?

Bez pochyby. To je naprosto opačný trend toho, jak to funguje v Evropě, kde vidíte, jak mladí hráči nastupují a prosazují se v Lize Mistrů i v Evropské lize nebo i v top ligách. Ne náhodou máme spolu s tureckou ligou nejmenší počet mladých fotbalistů hrajících ligu v Evropě.

Umíme ještě vychovat nějaké talenty?

Myslím, že i přes všechny problémy do budoucna jsme schopni je nějak najít a vychovat. Doufejme, že budou dostávat více šancí v naší lize, aby mohli prokázat, že český fotbal zase umí vychovávat talentované fotbalisty, kteří jsou schopni se prosadit třeba i v nejlepších klubech v Evropě. Myslím, že to je určitě přáním každého fanouška českého fotbalu.