Před pěti lety po hrůzostrašném zranění již chtěl Oldřich Lahola končit s fotbalem, nakonec se vrátil a na podzim se stal kanonýrem soutěží v kraji. V dresu rezervy Fryštáku dokázal v devíti zápasech nasázet v nejnižší soutěži OFS Zlín hned 24 branek.

Oldřich Lahola | Foto: Archiv hráče

„Je to osobák, mile mě to potěšilo,“ zářil štěstím 28letý kanonýr a odchovanec mysločovické kopané, který v minulosti hájil barvy i Lukova či Kostelce na Hané. „Tam také nyní opět přestupuji. Ne kvůli ambicím, ale partě. Navíc je to místo, odkud pochází má manželka.“