Byl v jednom týmu s Ondřejem Čelůstkou, Richardem Dostálkem nebo Filipem Novákem. Okusil, jak chutná nejvyšší fotbalová soutěž. Někdejší útočník Zlína Martin Bačík nastoupil v lize k osmi utkání, jako střídající hráč si celkem připsal devadesát minut. Více šancí nedostal, bez jediné vstřelené branky zamířil na hostování, pět let strávil v Rakousku.

Zkušený útočník Martin Bačík si zahrál ligu za Zlín, po návratu z Rakouska nastupuje v Tučapech | Foto: archiv Martina Bačíka

„Je pravda, že mě to i po těch letech trošku mrzí, ale beru to tak, jak to je. Asi to tak i mělo být,“ je přesvědčený jednatřicetiletý rodák z Holešova.