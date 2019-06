Rodák z Uherského Brodu se v utkání, které bylo součástí oslav výročí sta let od založení fotbalu v Baťově městě, blýskl čtyřmi trefami.

„Ani si nepamatuji, kdy jsem naposledy dal čtyři góly. To snad nebylo ani na tréninku. Možná když jsem si kopal s malým synkem. Nebo v žáčcích či dorostu, ale v mužích to asi bylo poprvé,“ nevybavuje si jednačtyřicetiletý forvard.

Ani přesné Blahovy zásahy ševcům nestačily. Bývalí hráči Fastavu remizovali s někdejšími hvězdami Ostravy 5:5, moravského rivala udolali až v penaltovém rozstřelu.

„Bylo to dobré, o výsledek vůbec nešlo. Sice bylo teplo, ale počasí vyšlo. Potkal jsem spoustu kluků, které jsem dlouho neviděl. A o to jde především. Bylo to fajn. Jsem rád, že mě Zlíňáci pozvali,“ těší Blahu, který chodí hrávat podobné fotbálky a exhibice pravidelně.

Ve Zlíně byl ale vůbec poprvé. Jinak ho zvou hlavně kamarádi a bývalí spoluhráči ze Slovácka a Sparty.

„Sezona starých gard teprve začíná. Je to hlavně o tom, jak často zápasy jsou. Sparta má spoustu zápasů tady na Moravě, tak chodím. Samozřejmě že nejedu do Karlových Varů, ale když je to poblíž, tak neodmítnu,“ líčí.

„Vždycky je to fajn, když se s kluky potkám a hodíme řeč. Ale nijak zvlášť se neudržuji. Jede to takovým samospádem. Jsem hlavně rád, že se nezraním. To je pro mě pokaždé vítězství,“ usmívá se.

Bývalý hráč Liberce, Plzně nebo Trnavy, stejně jako Václav Činčala nebo Vladimír Malár působil také v konkurenčním Slovácku.

Ve Zlíně jsem se vyučil

Na Zlín, kde s rodinou žije, vzpomíná vždycky moc rád.

„Já jsem tady hlavně byl poslední rok v dorostu, když jsem sem přišel z rodného Uherského Brodu. Trénovali mě pánové Páník a Janečka, kteří mi předali spoustu cenných zkušeností. Pod jejich vedením jsem zjistil, jak se hraje takový lepší fotbal,“ říká Blaha.

„Tím samozřejmě nechci shazovat Brod, ale ve Zlíně tehdy byla jedna z nejlepších mládeží z celé republiky. V celostátní lize dorostu jsme skončili druzí. Když to propojím se školou, ve Zlíně jsem se vyučil,“ přidává.

Premiéru v nejvyšší soutěži si jako osmnáctiletý odbyl v Ostravě, do Zlína zamířil na hostování už jako zkušený útočník z Liberce.

„Byl jsem tady jenom půl roku, ale když jsem v zimě přišel, byli jsme třináctí a nakonec skončili, tuším, sedmí, takže jsem pomohl ke komfortnímu umístění,“ culí se Blaha. „Tehdy nás trénoval Vlasta Mareček a bylo to fajn,“ dodává.

Ke Zlínu má vztah i díky tátovi, který na Letné působil jako trenér. „Byla to jeho jediná prvoligová zkušenost. Proto na to rád vzpomínám,“ zakončuje povídání.