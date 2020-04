„Vyhráli jsme se Zlínem i Baníkem Ostrava mistrovství republiky a stali se přeborníky. Ve Zlíně to byl tým, v kterém jsem potkal Lysáčka, Martinku, Tesaříka nebo Holeňáka. Podobně úspěšní jsme byli také v Baníku," vzpomíná na dorosteneckou kategorii Petr Križko.

Jeho cesty v dospělé kategorii vedly do třetí ligy do Slušovic, Valašských Klobouků a Zlína. Rok vojákoval ve Znojmě, hrál za Uherský Brod a druhou ligu v Přerově. V Přerově se vytvořil silný tým, a když jsme připomněli Petrovi Standu Dostála, který na Valašsku hrával i v dresu Rožnova, hned glosoval: "Standa? To byla legenda!"

Vlachovice a Brumov. To byly dvě velmi vydařené štace Petra Križka.

"V Brumově vzpomínám rád na současného trenéra Mirka Mičegu. To byl super člověk a kouč. My jsme tam tehdy doplnili tým vhodně třemi slovenskými hráči, do velkého fotbalu začali růst hráči jako Dekleva nebo Bartošák a v divizi se nám dařilo. Brumov byl nepřebernou zásobárnou talentů, což bohužel již dnes neplatí. Ve Vlachovicích jsme hrávali špičku 1. A třídy. Občas se postoupilo do kraje, i když se zase spadlo," vzpomíná Petr Križko.

Kriško se ještě potkal se svým velkým kamarádem Pavlem Martinkou v Dolní Lhotě a pak přišla na řadu Bylnice.

"Vytáhl si mě tady hrající trenér Martin Lukšík. Mám to blízko z domova. Našel jsem v Bylnici skvělou partu plnou patriotů a výborných fotbalistů. Fotbal mě tady baví. Máme tady talentované hráče jako Denise Hudečka nebo brankáře Martina Gruse, který svůj talent ještě pořádně nevyužil. Výborným plejerem je Přemysl Beňo, je jen škoda, že z časových důvodů odehraje sotva polovinu zápasů," hodnotí Kriško svůj současný tým.

Bylnice je jako nováček ve valašské 1. B třídě po podzimu na výborném pátém místě.

"A mohli jsme být i výše. Jenže, víte jak to je. Dvakrát, třikrát se nesejdete kompletní a ono se to projeví. Hrajeme kvalitní soutěž, která je úplně jiná než okresní přebor. Výborná byla Ratiboř, která měla zkušené hráče a poradili jsme si s ní jen změnou taktiky ve druhém poločase, která na ně platila. Pak mě zaujala Francova Lhota. Jak jsem viděl hráče Filáka a Chmelu, nechápal jsem, co dělají v 1. B třídě. Takoví hráči by hráli zakladní sestavu v divizním Vsetíně," pokyvuje uznale Petr Kriško, která vzápětí vyhrkne na otázku, jak se udržuje v kondici ve 44 letech: "Nijak (smích)!"

"Sezona se již nedohraje. Dáme si v červnu nějaký přátelák a pak se připravíme na novou sezonu. Já plánuji sezonu do sezony a tu další chci opět sehrát v dresu Bylnice," dodává Petr Križko.