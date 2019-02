Region /FOTOGALERIE/ – Souboj o postup dostává v I. B třídě skupině B fotbalové ligy grády. Po remíze vedoucího celku z Kelče ve Zborovicích rozcupovala rezerva Slavičína Louky a stáhla ztrátu na pouhé dva body.

Cennou výhru si připsal i třetí Fryšták, který dokázal vyhrát nad Březnicí. V céčku dosud vedoucí Bojkovice prohrály s Havřicemi. Zaváhání využilo Strání, které uspělo nad Sušicemi a o skóre předstihlo svého konkurenta v čele tabulky.

SKUPINA A

Val. Příkazy – Val. Polanka 0:1 Řezníček, Hovězí – Podlesí 0:1 Blažek R., Lhota u Vs. – Janová 1:1 Juřica – Zbranek, Poličná – Lidečko 1:3 Jasoněk – Hyžák B. 2, Číž A., Vel. Karlovice B – Hor. Lideč 1:0 nehl., Choryně – Zašová 2:2 Hadvičák L., Landa Jiří – Krupa, Bartošák, Val. Bystřice – Jablůnka 0:2 nehl.

SKUPINA B

ADMIRA HULÍN – HOLEŠOV B 1:0 (1:0)

Silný vítr byl nepřítelem obou týmů v celém průměrném zápase. První poločas patřil domácím. Admira hrála po větru a vytvořila si několik stoprocentních šancí, do kterých se dostal převážně Volek. Mnohdy se štěstím rezerva Holešova ale neinkasovala. I hosté se dostali do náznaků šancí, ale bez finální přihrávky a zakončení. Klid do šaten přinesla krásná dorážka Adamíka, kdy k němu propadl míč z rohového kopu a ve 40. minutě nekompromisně zavěsil pod břevno. Druhá půle patřila opticky omlazené sestavě Holešova. Obě mužstva si vypracovala několik málo šancí, ale bez gólového efektu, proto tři body zůstaly v Hulíně.

Branky: 40. Adamík. Rozhodčí: Zbranek, 100 diváků. Admira Hulín: Zygar – Nedbal M., Jurášek, Kubo, Janda, Adamík, Spáčil, Hradil, Simerský R., Štoll, Volek. Střídali: Šenkyřík, Horáček. Holešov B: Pospíšil – Truhlář, Hasala, Snopek J., Jirsa (Vaculík), Přívara Vl., Chudárek, Olša, Oral, Machálek, Uruba (Labancz).

FRYŠTÁK – BŘEZNICE 3:1 (1:1)

Fryšták nastoupil bez dvou zraněných hráčů z posledního utkání Holuba a T. Chudého. Na lavičce zůstal také Lošťák, který měl v týdnu virózu. Fryšták se pustil do soupeře od podlahy, ale Březnice přestála úvodní tlak a po centru z pravé strany se v hlavičkovém souboji s obranou prosadil v 19. minutě Šmigura – 0:1. Fryšták hrál po větru a svůj tlak dlouho nemohl proměnit ve vstřelený gól. Dočkal se až ve 42. minutě, když hosté odvrátili nakrátko rozehraný roh k Rudolfovi, který se štěstím našel P. Křenka – 1:1. Po změně stran měli více ze hry hosté, co se držení míče týče, ale bez šancí. Fryšták byl produktivnější, když v 62. minutě se zavěsil do centru Málka z přímého kopu T. Křenek – 2:1. Domácí celek poté pozorně bránil a vyrážel do brejků. V samém závěru zatáhl hostující Stuchlík ve vápně za záchrannou brzdu po šanci Petráše. Následovalo vyloučení po druhé žluté kartě, ale hlavně penalta, kterou T. Křenek proměnil.

Branky: T. Křenek 2, P. Křenek – Šmigura. Rozhodčí: Daněk – Mihálik. Fryšták: Sebera – T. Křenek 2, P. Křenek – Šmigura, Adamík, Bednařík, Křenek.T, Rudolf, Chudý. D (86. Mikulík), Velikovský, Rozum, Málek (63. Lošťák), Křenek P, Petráš. Březnice: Dyšlevský – Stuchlík, Mol, Šmigura, Štěpáník, Teplý, Ambrož, Chvíla (82. Skalník), Dostál, Stuchlík (74. Hnátík), Adamík.

SLAVIČÍN B – LOUKY 6:1 (3:0)

Louky byly rovnocenným soupeřem pouze první čtvrthodinu. Potom Slavičín začal soupeře přehrávat svou rychlou kombinační hrou. První gól padl ve 26. minutě po sérii nahrávek na jeden dotek. Z akce vzešel samostatný únik na bránu hostí a talentovaný mladík Šebák se v koncovce nemýlil. O devět minut později přišla druhá trefa Slavičína, kdy chybu brankáře Krajči potrestal matador Both. Jen o minutu později se po samostatném úniku z poloviny hřiště prosadil mladíček Dolina. Po změně stran se už hrálo na jednu branku. Minutu po příchodu hráčů na hřiště se po krásném vyšachování obrany zakončil do prázdné branky Orzságh. Po hodině hry nastoupil po čtyřměsíční pauze zaviněné zraněním Pavel Kříž a jeho první dotek s balonem po půlminutě hry skončil nádhernou střelou pod břevno. V 72. minutě tentýž hráč zakončil do prázdné brány po vyšachování zdecimované obrany soupeře – 6:0. Hosté korigovali v závěru po krásné střele z rohu vápna Štěpánkem.

Branky: 26. Šebák, 35. Both, 36. Dolina, 48. Országh, 61 a 72. Kříž – 84. Štěpánek. Rozhodčí: M. Ruman, J. Ruman, Frajt, 100 diváků. Slavičin B: Škovran – Fojtík, Lukáš, Ocelík, Šebák, Bureš, Samko, Országh, Dolina, Kulíšek, Both. Střídali: Kříž, Bartoš, Korvas, Floreš. Trenér: Dorúšek Michal. Louky: Janča, Caudr, Laciga, Štěpánek, Mičola, Ševčík, Kostka, Malota, Landt, Běťák, Kadlec. Střídali: Janků, Michalovský, Polanský. Trenér: Malota Ivo.

ZDOUNKY – LUBNÁ 2:4 (2:3)

Zdounky měly úvod jako z partesu. Po krásných akcích se ve 2. a 13. minutě prosadil Šprňa. O čtyři minuty později však po nedorozumění mezi obráncem a gólmanem rozhodčí odpískal podle domácích přísnou penaltu, kterou Skácel proměnil. Ve 21. minutě vyrovnal Musil a ještě do konce první půle opět Skácel dokonal obrat. Po změně stran Zdounky opět svého soupeře zatlačily. Z náporu však vytěžily na druhé straně rovněž podle domácích velmi přísný pokutový kop. Ten ale Zdounky neproměnily. Zbytek zápasu se dohrával ve snaze domácích o vyrovnání. Jenže se radovali opět hosté, kteří v samém závěru z brejku Kroupou vstřelili čtvrtý rozhodující gól.

Branky: 2. a 13. Šprňa – 17. a 45. Skácel, 21. Musil, 90. Kroupa. Rozhodčí: Mitáček – Rosecký, Zelinka, 150 diváků. Zdounky: Maceja – Koza, Adamík, Zanáška, Buša, Pospíšil, Havránek, Němec, Navrátil, Šprňa, Škavrlo. Lubná: Blažek – Kadlčík, Piškula, Rybenský, Skácel, Jirásek, Musil, Valach, Bačínský, Ančinec P., Ančinec M.. Na střídání: Piškula M., Kroupa, Dubina, Zavadil.

TĚŠNOVICE – MALENOVICE 3:1 (1:0)

Těšnovice začaly utkání pěkně svižně. Během prvních pěti minut mohli diváci vidět tři střelecké příležitosti. Bojovnost a nasazení domácích fotbalistů měla za následek časté ztráty míčů hostí a další brankové příležitosti na sebe nenechaly dlouho čekat. Avšak jak Bernatík, tak Bartůšek své šance neproměnili. Ve 38. minutě se po dalším vyhraném souboji dostal k míči Veselý a přesnou ranou z 25 metrů poslal Těšnovice do vedení. Malenovice se k prvnímu vážnějšímu ohrožení branky domácích dostaly až v závěru poločasu, kdy po přímém volném kopu hlavičkoval nad Kosáč. Druhý poločas začal stejně jako první. Domácí se opět tlačili k zakončení a Malenovice měly problémy se vůbec dostat k nějaké střele. Hosté se snažili využít hry s větrem v zádech, ale jejich snaha nenesla žádné ovoce. Proto udeřilo na druhé straně, kdy Svačina „českou uličkou“ uvolnil Bernatíka, který tváří v tvář proti brankáři Juráňovi nezaváhal. Branky se dočkaly i Malenovice, když se v 77. minutě trefil Vichorec. Klid na kopačky domácích pro závěr utkání dodal svojí trefou Bernatík, jenž napodobil Veselého a ranou z 25 metrů dal svůj druhý gól.

Branky: Bernatík 2, Veselý – Vichorec. Rozhodčí: Veselský – Mikula, Bůžek. Těšnovice: Juráň – M. Pochylý, Vrzal, Pluhař – Svačina (78. Bartušek J.) Veselý, Suchánek, Bartůšek O., Židlík – Bernatík, Chytrý (46. Kunc). Malenovice: Juráň – Bičan, Zbranek, Zimčík, Gazda, Střelec, Dyšlevský, Vichorec, Kosáč (60. Bartoň), Roubal, Stuška.

ZBOROVICE – KELČ 1:1 (1:1)

Zborovice proti favoritovi vstoupily do utkání s defenzivní taktikou a hosté měli povětšinou míč v držení. Již ve 12. minutě se hosté ujali vedení podle Zborovických z přísně nařízené penalty, kterou proměnil Machač. Další šance hostů zlikvidoval svými zákroky brankář Chytrý. V 28. minutě ale vyšla domácím standardní situace a po rohu z dorážky vyrovnal Judas. V druhém poločase se domácí osmělili, a byli to naopak oni, kdo byl aktivnější. Obrana Kelče s brankářem jim ale nedovolila vstřelit vítěznou branku. V závěru po vyloučení zborovického hráče se hosté snažili o zisk všech bodů, ale domácí remízu v oslabení ubránili.

Branky: Judas – Machač J. Rozhodčí: Chramcov, 100 diváků. Zborovice: Chytrý – Laube, Vybíral, Štěpánek, Švejcar, Hanák, Kojetský, Přecechtílek, Šumbera (65. Hlaváč), Šuta, Judas. Kelč: Kubját – Novák, Pitrun, Pastrnek Radim, Kulich, Machač Lukáš, Pastrnek Martin (60. Minář Petr), Machač Jaroslav (75. Hlavica Jan), Minář Radim, Chrástecký, Škařupa.

MÍŠKOVICE – RUSAVA 2:2 (1:1)

Míškovice se trápily a nedokázaly využít ani ty nejvyloženější akce. První poločas za podpory větru začali lépe hosté, kteří po čtvrthodině hry využili chyby obrany soupeře a Páník otevřel skóre trefou do prázdné branky. Potom se hra vyrovnala, ale byla to opět Rusava, která hrozila z brejků. Míškovice odpověděly sedm minut před přestávkou, kdy střela Javory na úrovni penalty skončila v síti. Po změně stran měli více ze hry domácí, ale zakončení akcí bylo žalostné. Nastřelili tyč, nedokázali se prosadit ani sami před brankářem. Čtvrt hodiny před koncem, kdy hostující gólman fauloval pronikajícího hráče Míškovic, poslal Mrázek domácí do vedení. Rusava dřela jako sčítací komisařky a dočkala se. Pět minut před koncem sice domácí mohli vedení ještě navýšit, ale ani čtyři hráči před brankářem nedokázali skórovat. Pořekadlo „Nedáš – dostaneš“ se opět naplnilo a Rusava minutu před koncem opět po hrubé chybě obrany pohodlně vyrovnala L. Vaculíkem, který uspěl střelou k tyči z hranice šestnáctky.

Branky: Javora, Mrázek – Páník, L. Vaculík. Rozhodčí: Zicháček, Karlík, Polášková, 80 diváků. Míškovice: Hložek, Javora, Prokop, Sieklík, Mrázek, Krajča, Matulík, Kopřiva, Závrbský, Zapletalík, P. Štěpaník. Střídání: Skotek, Pospíšil. Rusava: Palát, L. Vaculík, M. Vaculík, Šimčík, Pavelka, Zelený, Regentík, Páník, Štefek, Vaculík, Pavelka, (Barot).

SKUPINA C

JALUBÍ – FC KORYNA 2:0 (1:0)

I přes větrné počasí se hrál fotbal slušné úrovně. V poli měli po celé utkání mírnou převahu hosté z Koryčan, avšak střelecky vyšli naprázdno. Domácí tým se ujal vedení na konci první půle, kdy míč přímo od rohové zástavy poslal do brány Ulman. Těsně po přestávce přidal hlavou gólovou pojistku Gajdorus, a bylo rozhodnuto. hráči Jalubí si po rychlých brejcích vytvořili další šance, ty však už neproměnili.

Branky: 44. Ulman, 50. T. Gajdorus. Diváci: 150. Jalubí: Mlčák – Kegler, Jaromír Kříž, Jan Kříž, Novák (55. Doseděl), Hanáček (75. Hruška), Dobiáš (90. Grebeníček), Bičánek, Janeček, Ulman, T. Gajdorus. Koryna: Brázda – Posolda (60. Mušálek), M. Věžník, Marek, J. Věžník, Petroš, Machala, Kvita, Lysko, Koval, Jančík.

BOJKOVICE – HAVŘICE 0:1 (0:0)

Ani druhý jarní zápas domácí nezvládli a náskok na čele tabulky se rozplynul jako pára nad hrncem. Kromě staronového dirigenta Tomáše Zoubka ve středu bojkovické zálohy se poprvé představila v dresu slovácké Viktorky nová akvizice ze Slovenska – ofenzivně laděný Lukáš Hladík. Ten se mohl hned ve 4. minutě zapsat do střeleckých tabulek, jenže po centru z levé strany trefil kolenem jen břevno havřické branky. I po zbytek první půle byli domácí aktivnější, gólman Rachůnek byl ale neprůstřelný. Hosté nejvážněji zahrozili ve 28. minutě, kdy se jim dokonce podařilo vstřelit gól, který však kvůli ofsajdu neplatil. Ve 47. minutě už ale havřickou radost nic nepřekazilo. Franc prchl po levém křídle a chladnokrevným dloubákem přes vyběhnutého gólmana Konečného potvrdil pověst kanonýra – 0:1. Viktorka pak zvýšila obrátky a začala dobývat hostující branku. Šance Zoubka, Vargy a Čačka ale pochytal výborný Rachůnek. A když už jej Varga v 69. minutě překonal, zatrhl vyrovnání odmávaný ofsajd.

Branka: 47. Franc. Rozhodčí: Mihálik. Diváci: 290. Bojkovice: Konečný – Hanke, Spáčil, Salvet, Prachař (69. Guryča) – Floreš, Valter (61. Valíček), Zoubek, Čačko – Varga, Hladík. Trenér: Polášek. Havřice: T. Rachůnek I. – Uherek, Horňák, Ulčík, Kadlčík – Kubáň (61. P. Masařík P.), Těthal, M. Masařík, Doležálek (73. Řezníček) – Franc, T. Rachůnek II. (90. R. Masařík). Trenér: Gajdůšek.

JISKRA OTROKOVICE – ZLÁMANEC 3:1 (0:1)

Utkání týmů ze špice tabulky začali lépe domácí, šance D. Spurného po rychlé kombinaci s Čonkou ale gólem neskončila. Hosté poprvé zahrozili v 18. minutě pěknou střelu z hranice šestnáctky, ale Maťašovský bravurně vyškrábl na roh. Pak se nebezpečné situace střídaly na obou stranách. V době největšího tlaku Jiskry podnikli hosté rychlý výpad a Damborský hlavou otevřel skóre – 0:1. Domácím se ale ve druhé půli podařil dokonalý obrat. Hned ve 46. minutě vyrovnal Ištvánek z penalty na 1:1. Za dalších deset minut nabídl nepříliš přesný sudí Kostelník Jiskře další pokutový kop za nastřelenou ruku a ani Čonka se nemýlil. Hosté v závěru vystupňovali svůj tlak, jenže do otevřené obrany inkasovali třetí gól a bylo rozhodnuto.

Branky: Čonka 2, Ištvánek – Damborský. Rozhodčí: Kostelník. ŽK: M. Spurný, Janeba – Holoubek, Štefka. J. Otrokovice: Maťašovský – M. Spurný, Zvonek, Šnajdr (88. Kordula), Štěpáník – D. Spurný, Šmédek, Martinec, Ištvánek (81. V. Šnajdr) – Čonka, Horsák (55. Janeba). Zlámanec: Tomek – Šuranský, Holoubek, Šuta, Řezníček (85. Noha) – Brázdil (85. Frydrych), Němec, Jirsák, Šurmánek (77. Mimránek) – Damborský, Štefka.

HLUK B – SLAVKOV 1:2 (0:1)

V první půli měla navrch domácí rezerva, ale Miroš a Klabačka trefili pouze tyč. V závěru první půle napříhl z trestného kopu hostující Tománek a míč se zastavil až v síti. Domácím ale vyšel vstup do druhého poločasu a Miroš po rychlé akci srovnal na 1:1. Až do konce se hrál vyrovnaný fotbal, utkání spělo k zasloužené remíze. Jenže v nastaveném čase se usmálo štěstí na Slavkov, když po rohovém kopu rozhodl o jeho výhře Zajíc.

Branky: 48. Miroš – 44. Tománek, 90.+2 Zajíc. Hluk B: Kovařík – Klabačka, Říha, Žajdlík, Z. Horák – Bachánek, Botek, R. Chytil, Tinka – T. Horák, Miroš. Střídal: Janča. Slavkov: Pochylý – Zimčík, Rožnovský, Stojaspal, Omelka – Polášek, Zajíc, Švardala, Chovanec (60. Vyzváry) – Šimek (85. Habarta), Tománek.

ZLECHOV – KUDLOVICE 0:1 (0:1)

Domácí začali velkým náporem a v úvodní čtvrthodině si vytvořili tři tutovky. Jenže jak už bývá v poslední době jejich „dobrým zvykem“, všechny spálili. Přitom hlavně ta Klamusova a Kedrova doslova volaly po gólu. To na druhé straně si Blaha počínal mnohem lépe, když z hranice šestnáctky prostřelil vše, co mu stálo v cestě – 0:1. Domácí s podporou větru pokračovali v náporu, jenže Vaněk nezužitkoval Kowalíkovo vysunutí a mezi tři tyče nezamířil ani Zajíc. V závěru poločasu mohly Kudlovice přidat druhý gól, jenže hezká kombinace skončila trestuhodně pouze nad bránu. To však hosty nemuselo mrzet. Soupeře totiž také po změně stran i díky větru udrželi na uzdě a odvezli si důležité tři body.

Branka: 17. Blaha. Zlechov: Jakoubek – Klamus (70. Tománek), Kedra, T. Vaněk, Machala, Balíček, Zajíc, Šebák, Kremr, Mazůrek (50. Dvořák), Kowalík. Kudlovice: Kloček – Kraváček (45. Výstup), Bohun, Klajn, Vaculík, Maňásek, Hložný, Suchoň, Hruška (70. Urbanec), P. Ježek ml., Blaha.

STRÁNÍ – SUŠICE 3:0 (0:0)

V první půli hráli hosté s podporou větru a měli míč častěji na svých kopačkách. Jenže toho nedokázali vůbec využít, zahrozili pouze ze dvou standardek. Naproti tomu domácí se dostali do tří vyložených šancí, jenže Pomajbík s Kolajou neměli přesně seřízená mířidla. To si ovšem tato dvojice maximálně vynahradila po přestávce. Drtivý tlak Strání sice dlouho nepřinášel kýžený efent, čtvrt hodiny před koncem to ovšem přišlo. Pomajbík poslal prodloužený aut přesně do šibenice, a zlomil tak odpor hostí. Sušice pak ještě dvakrát kapitulovaly, domácí si zaslouženě připsali na své konto tři body a o skóre se vyšvihli na čelo tabulky.

Branky: 74. a 76. Pomajbík, 79. Kolaja. Rozhodčí: Mikulášek – Štěpánek, Mejzlík. Strání: A. Popelka – Křeháček, Janiga, Trecha (73. R. Popelka), J. Kolaja, Tóth, Mimochodek (75. Zderčík), Frühauf, Vojtek, Pomajbík, Adámek (46. Motola). Sušice: Dúbrava – Jurek, Pisklák, T. Skopal, A. Kaštánek, M. Kaštánek, Hejda, Martin Mikulík, L. Skopal, Trněný, Michal Mikulík. Střídali: Šlechta, Chybík, Fojtášek.

ŠUMICE – OSVĚTIMANY 2:3 (1:2)

Domácí začali dobře a v prvních deseti minutách si vytvořili několik gólových příležitostí. Gólově se prosadil Žampach, další šance skončila na tyči a také hostující brankář si připsal pár pěkných zákroků. Hosté poprvé zahrozili v 17. minutě a hned z toho byl gól, když Křemečkův centr ze čtyřiceti metrů zapadl za domácího brankáře. Gól hosty nabudil a dostali se do několika šancí, brankář Šidlo ale zářil. Až po půlhodině hry nestačil na Dobešovu dorážku. Po změně stran opět ovládli hru domácí, což jim vyneslo vyrovnání. Následně mohly jít Šumice do vedení, ale jejich další šance skončila na tyči. Vítězný gól tak vstřelili hosté, v 72. minutě jim zařídil tři body Karlín.

Branky: 2. Žampach, 60. Kunovský – 17. R. Křemeček, 31. Dobeš, 72. Karlín. Rozhodčí: Kotačka. Šumice: Šidlo – Pilka, Kelíšek, Jiří Tlach, Kunovský, Kandrnál, Šmíd, Polák, Žampach, Gregor, Mikulec. Střídali. Synčák, Valášek. Osvětimany: Brázdil – Zapletal, L. Křemeček, Drobil, Karlín, R. Křemeček, Brhel, Trávníček, Udržal, Říha, Dobeš. Střídali: J. Blecha, Máčal, Sklenka.

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU