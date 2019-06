Sportovní manažer Fastavu Zdeněk Grygera se v přátelském zápase postavil proti ligovému Zlínu. V dresu účastníka krajské I. A třídy skupiny B, který o víkendu slavil výročí sta let od založení tamního Sokola, bránil své podřízené a naháněl Vyhnala či Džafiće.

„Jsem rád, že jsem si i díky majiteli mohl po dlouhé době zase zahrát,“ uvedl po svátečním duelu Grygera, který na trávníku vydržel více než hodinu a svým výkonem nezapřel bohatou hráčskou minulost.

Proti Zlínu to nebylo vůbec snadné, že?

Proti prvoligovému týmu to bylo samozřejmě těžké. Zkušenosti sice mám, ale pohyby, rychlost a kondice už nejsou, takové jako dřív. I když se snažím trochu udržovat ve formě, fotbal jsem dlouho nehrál. Chodím jenom někdy s kamarády. Proto to bylo tak složité, těžké. Koleno mě bolí, puchýře mám. Jednou za čas se to ale dá zvládnout.

Jak vůbec vznikl nápad, že postavíte proti svému týmu?

Věděli jsme, že v Újezdci budeme hrát. Na soustředění v Rakousku jsme se na toto téma bavili s majitelem. Nejdřív říkal, abych nastoupil za Zlín. Pak ho napadlo, že by bylo dobré, abych hrál za Újezdec. Že by lidé byli rádi. Tak jsem souhlasil a domluvili jsme se.

Co říkáte na výsledek 1:8?

Rozdíl je samozřejmě velký. Já jsem hlavně rád, že kluci z Újezdce na to budou i po letech vzpomínat. Domácí hráči si dobře zaběhali, mají zpestřenou dovolenou.

Přejděme ke Zlínu. Nestraší vás dva týdny před startem FORTUNA:LIGY marodka? Z různých důvodů chybělo hned pět hráčů, navíc pro zranění střídal i Vyhnal …

Vůbec ne. Jsem rád, že se sestava točí, hráči se prostřídají. Zranění a drobné šrámy k přípravě, která je náročná, patří. Věřím, že se to nyní bude zlepšovat a hráči se začnou pomalu vracet. Sezona je dlouhá. Samozřejmě je krásné začínat doma se Slavií, ale já to beru tak, že nás jenom na podzim čeká spousta zápasů. Potřebovat budeme každého hráče. Proto je důležité mít širší kádr. Zdravotním problémům se určitě nevyhneme.

Už se ví, kdo nestihne začátek nové sezony?

Lukáš Železník je asi jasný, Lukáš Vraštil taky nebude k dispozici. U něj se potvrdila nepříznivá prognóza, má problémy s křížovými vazy a půjde na operaci. Ostatní kluci by měli být v pohodě. Mají drobnější zranění, ale není to nic vážného.

Kdy dotáhnete příchod Janetzkého a Ikauniekse z Jablonce?

Věřím, že v pondělí nebo v úterý to bude definitivně uzavřeno.

Řešíte příchody ještě nějakého dalšího hráče?

S počtem hráčů jsme nyní spokojení. Přestupový trh je ale pořád otevřený. Já jsem spíš rád, že máme kádr nějak sestavený a nemusíme hledat a řešit nějaké posty.

A co Milan Petržela?

O něm se bavíme, pořád to zůstává otevřené. Já jsem spokojený s tím, jak se kluci prezentují, jak hrají. Nevidím místo, kde by nás nějak tlačila bota. Ale nikde není psáno, že by nemohl přijít.