„Můj vztah k nemocnicím je zatím kladný, ale stačí mi tam být jenom po dobu nezbytně nutnou,“ uvedla na klubovém webu jednička zlínských fotbalistů.

„Celkově je mi líto ale nejen dětí, ale také dospělých, kteří mají zdravotní problémy a musí strávit Vánoce v nemocnici. Jelikož tady pracuje maminka, vím, jak to tady na dětském oddělení funguje, že je o ně dobře postaráno. Nemocniční personál dělá vždy maximum, aby to tady dětem co nejvíce zpříjemnil. Přeji všem, aby byli co nejdříve ve zdraví doma,“ prohlásil devětadvacetiletý brankář.

I když vzácná návštěva z Letné kvůli současné pandemii koronaviru za dětmi nemohla, potěšila alespoň personál oddělení, kterému předal šek na třicet tisíc korun.

„Chtěli bychom koupit pro děti komfortnější postýlky, v podstatě i na částečné ovládání. Jelikož jsou samozřejmě dražší, potřebujeme na ně i speciální matrace, takže tyto peníze bychom použili na nákup matrací na tyhle postele,“ vysvětluje primářka Lucie Procházková.

Dětské oddělení ve zlínské nemocnici se skládá ze tří stanic a patří k největším v celém kraji. Celková kapacita je až pětašedesát lůžek. Trávit konec v roku v nemocnici nikdo nechce, přesto se zaměstnanci nemocnice snaží dětem pobyt na neoblíbeném místě co nejvíce zpříjemnit.

„Na Vánoce zavřeme jednu stanici, takže děti se snažíme kumulovat na jednom oddělení a při vizitě jim většinou rozdáváme dárky, které díky sponzorům máme k dispozici. Letos je docela hodně nemocných, i na Štědrý den tu bylo deset až patnáct dětí různé věkové kategorie,“ informuje Procházková.

Vánoční svátky jsou náročné i pro samotné zdravotníky, a to nejen kvůli přísnějšímu režimu ohledně pandemie koronaviru.

„V této době je to těžké pro všechen personál, kdy se musíme podílet i na zabezpečení chodu covidových stanic, takže část našich zaměstnanců jsem musela pustit na tyto stanice. Taky záleží, jak jsou velké průchody na pohotovosti. Bývá to náročné, ale uvidíme, jak to bude letos. Zvládnout to musíme,“ ví dobře Procházková.