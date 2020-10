Comeback do FORTUNA:LIGY ale v žádném případě neplánuje. „Mám tady ještě smlouvu na tři roky a chtěl bych nejdříve klubu vrátit důvěru za to, že mi věřil a koupil mě z Jablonce, protože jako mě si mohli vybrat kohokoliv jiného na světě. Nejdříve bych se chtěl prosadit v zahraničí, třeba jako právě Pavelka s Čelůstkou,“ říká v rozhovoru pro Deník rodák z Prasklic na Kroměřížsku.

Jak moc vás zaskočil odchod Davida Pavelky do Sparty?

Pro něj ta situace byla jednoznačná. Chtěl se strašně moc vrátit do Sparty, kde vyrostl. Letos navíc Sparta hraje Evropskou ligu, což bylo také velké lákadlo. Naprosto ho chápu, Sparta je Sparta a těžko se odmítá, pokud jí fandíte a máte možnost za ni hrát.

Nevadí vám, že jste přišel o kamaráda a jediného parťáka v týmu?

Já samozřejmě nerad ztrácím parťáka v kabině. Bylo rozhodně příjemnější s někým mluvit v češtině, ale tohle je fotbalový život. V zimě může do Kasimpasi přijít nějaký Čech znovu. Nic nejde plánovat. David je skvělý člověk, takže o tohle to bylo těžší.

Přejděme k vám. V letošní sezoně jste zatím odehrál tři zápasy z pěti. Jste spokojený s herním vytížením, svojí pozicí v týmu?

S herní vytížeností spokojený nejsem, chtěl bych hrát každý zápas. Bohužel ve třetím utkání sezony jsme prohráli s nováčkem s Hataysporem 0:1 a od tohoto zápasu jsem nehrál. I když za branku, kterou jsme dostali, jsem nemohl a bez dalšího komentáře jsem v dalším zápase seděl na lavičce. Bylo to zrovna proti Galatasaray a byl jsem naštvaný, že nehraji, ale my to zvládli a vyhráli 1:0, takže vše bylo zapomenuto a od té doby nebylo potřeba sahat do sestavy. Ale vím, že svoji šanci určitě znovu dostanu. Jen musím být trpělivý, přece jenom v téhle zvláštní sezoně se bude hrát přes čtyřicet zápasů.

Jak se váš tým změnil oproti minulé sezoně?

Do týmu žádná hvězda typu Quaresmy nepřišla. Vedení klubu spíše angažovalo mladé talentované kluky, kteří se chtějí ukázat. Jsem tady druhé přestupové období a zase se obměnila půlka týmu. Je to něco jiného, než na co jsem byl zvyklý, ale určitě jsme posílili, takže bychom určitě měli bojovat o lepší umístění než v minulé sezoně.

Kdo je největší hvězdou týmu, hlavním tahounem?

Určitě Fodé Koita, který je tady hodně dlouho, a pak Ramazan Kose. O něm platí to samé. Klub se vydal cestou nákupu mladých dravých hráčů, takže ti se do pozice osobností mužstva teprve musí dostat. Přirozeně tohle převzali hráči, kteří jsou tady nejdéle. To až na pár výjimek platí všude platí všude.

V čele tabulky je zatím Alanyaspor, Je to pro vás překvapení? Patří mezi největší favority na titul Galatasaray s Fenerbahce?

Alanyaspor má dobrý začátek do soutěže a stejně jako minulý rok zase budou bojovat o poháry, ale o titul budou jednoznačně bojovat Fenerbahce, Galatasaray a Basaksehir.

Jaká je vůbec nyní situace v Turecku?

V Turecku od začátku pandemie platí celoplošné nošení roušek, dodržování rozestupů a měření teploty, když jdete někam do vnitřních prostor. Jen během první vlny na jaře byl o víkendech totální lockdown. Momentálně žádný lockdown není, vše relativně běží normálně. Akorát roušky, rozestupy, desinfekce a další doporučení platí pořád. Není v tom takový chaos jako u nás v Česku, co se smí a co se nesmí.

Chodíte normálně do města, nebo se hlídáte a od lidí udržujete odstup?

My máme od klubu doporučení chodit jen na tréninky a z tréninků domů. Jelikož jsem tady sám, tak to tak skutečně i mám. Jsem jenom doma nebo na tréninku. Testování máme každý týden před každým zápasem. Kdo nebyl otestovaný, tak nemůže jít do zápasu, to platí i pro zaměstnance klubu. Hrajeme bez diváků a tak to bude až do konce roku. Oni to vyhlásili už před sezonou, asi tušili, že se situace všude ve světě zhorší.

Už jste si zvykl na život v Turecku?

Nejvíc mi chybí přítelkyně a rodina. Přítelkyně se za mnou zatím kvůli pandemii nepřestěhovala, ale máme to v plánu po novém roce. Dále mi chybí rodina a kamarádi, ale že by mi chyběla nějaká věc nebo jídlo z Česka, to říct nemůžu. Nejvíce je odlišná kultura, jak lidí, tak společnosti, ale zvykl jsem si. Na co jsem si nezvykl a ani nezvyknu, tak to, jací jsou Turci řidiči. Když jedu autem, vždycky mám nervy.

Jistě sledujete bývalé kluby. Zaskočilo vás vyřazení Jablonce v předkole Evropské ligy s Dunajskou Stredou?

Věděl jsem, že to bude těžké, ale že to dopadne špatně pro Jablonec, jsem nečekal. Spíš to bylo taky tím, že nemám přehled o slovenské lize. Dunajská Streda ale měla velkou kvalitu, daleko větší než minulý rok Pyunik Jerevan.

A co další české kluby?

U Slavie jsem čekal, že to také zvládne, ale o Midjtyllandu platí to samé, co jsem řekl u Dunajské Stredy. Ani o dánské lize nemám takový přehled, ale bylo vidět, že jsou stejně kvalitní jako Slávisti. Nakonec měli větší štěstí, protože kdyby uznali chycenou penaltu Kolářovi, tak to Slavia dotáhne a dopadne to dobře. Naopak hodně mě překvapil Liberec. U něj asi málo lidí předpokládalo, že se prokouše kvalifikací až do základní skupiny a tam ještě v první kole porazí belgického vicemistra z Gentu.

Loni mělo velmi dobře našlápnuto také Slovácko, ale závěr sezony mu příliš nevyšel. Jak se vám zamlouvá současný tým? Má na to, aby si také jednou poháry zahrálo?

Kluci měli našlápnuto hodně dobře, ale došel jim dech. Bylo to pochopitelné, když celou sezonu odehráli ve dvanácti, třinácti lidech. Potřebovali by jednoho až dva nadstandardního hráče, aby ten závěr zvládli. S kluky jsem v kontaktu, hlavně s Patrikem Šimkem. Také s Vlastou Daníčkem si píšeme nebo voláme. Musí dorůst některý z odchovanců nebo přivézt dva kvalitní rozdílové hráče, kteří budou mít formu, ale v podmínkách Slovácka je těžší pomoc si třeba hostováním jako v případě Jablonce nebo Liberce. Oba severočeské kluby jsou na tom co se týče podmínek a zázemím stejně jako Slovácko, jenže rozdíl je v tom, že Jablonec či Liberec si pomáhá hráči na hostování ze Sparty nebo Slavie. A právě to pak dělá ten rozdíl proč tyhle klubu hrají o to čtvrté a páté místo a Slovácku dojde dech jako v minulé sezoně. Jednu výhodu ale oproti těmhle klubům Slovácko má. Je to akademie. Z ní musí někdo vyskočit, ale to chce postupnými krůčky. Věřím, že během dvou až tří let někdo z kluků vyskočí.

Co říkáte na to, že česká liga je zastavená a skoro se měsíc nehraje? Dokážete se vžít do pocitů bývalých spoluhráčů a kamarádů?

Osobně nechápu proč je zastavená. Kluci od začátku sezony plní nejpřísnější podmínky, které lidé, kteří nehrají profesionální fotbal, zažívají teď. Kluci jsou pořád někde zavření na hotelech nebo doma, každý týden je testují, nemůžou využívat kvůli hygieně regeneraci, omezeně i vnitřní prostory, jezdí na tréninky ve svých autech a přesto jim to stát zakáže. Nerozumím tomu. Navíc pro hráče je to něco neuvěřitelné, měli letos už tři přípravy na sezonu a teď jde taková malá příprava čeká znova. Musí pořád běhat někde po lese. Je to hrozné.