Zlín, Uherské Hradiště – Před dnešním regionálním derby mezi Zlínem a Slováckem lze najít trenéry i fotbalisty, kteří působili v obou klubech. Jedním z nich je kouč František Komňacký, který Deníku nabídl svůj pohled na očekávaný souboj.

Hodonínský trenér František Komňacký (vpravo). | Foto: DENÍK/Libor Kopl

František Komňacký (63 let, bývalý trenér Zlína i Slovácka, respektive Synotu, nyní kouč Hodonína):

V obou klubech jsem zažil velmi příjemné období.

Zvláště v Synotu (v letech 1997 až 2001 – pozn. red.), kde jsme hráli o špičku druhé ligy, pak jsme postoupili a první rok se prezentovali se ctí i v nejvyšší soutěži. Ve Zlíně jsem byl půl roku (leden až červen 2002 – pozn. red.), ale také zde jsme slavili postup, takže i toto angažmá mi zanechalo pěkné vzpomínky.

Momentálně nevidím velký rozdíl v kvalitě obou mančaftů a vypovídá o tom i pouze tříbodový rozdíl v tabulce. Možná jen Slovácko má více zkušeností, zejména přítomnost Doška je pro něj velmi důležitá. To může být jistá výhoda. Tento handicap ale zase vyrovnává domácí prostředí Zlína a jeho pohoda po dobrém startu do soutěže. Přikláním se tedy k remíze.

Samotný zápas se odehraje v krásné atmosféře, oba kluby mají velmi dobré divácké zázemí. A taková kulisa nedovolí hráčům podat ustrašený výkon. Ze začátku přijde možná lehké oťukávání, ale poté by to mohl být fotbal nahoru dolů. Zlín je doma dostatečné silný, má Poznara a Železníka, kterým se daří. A Slovácko vzhledem k ambicím a schopnostem přecházet do protiútoku po krajích nepřijede bránit, takže se bude na co dívat a lidé budou spokojení.

Na základě toho padne i hodně branek, tipuji výsledek 2:2. Trefí se osvědčení střelci Poznar, Železník a Došek, Diviš. Na utkání se tentokrát nedostanu. Brigádničím ještě v divizním Hodoníně a zítra máme utkání, takže se budu věnovat svému týmu. (úsměv)