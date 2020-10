„Konec podzimu není dobrý pro nikoho. Současnou situaci však musíme respektovat, svaz s tím moc udělat nemohl. Jarní část tak bude obrovská darda, velký záhul. Všechny týmy budou ovšem mít stejné podmínky,“ zdůrazňuje Matějka.

Už nyní se spekuluje o tom, jak by jaro v MSFL mohlo vypadat.

„Z informací, jaké mám, by se mohlo začít v únoru na umělkách. Pochopitelně se nepůjde vyhnout ani modelu, kdy kromě víkendu budou vložena kola uprostřed týdne. Bude to náročné nejen pro hráče, ale všechny, včetně realizačních týmů,“ uvědomuje si 47letý kouč.

Netradiční část sezony poznamená také zimní přípravu a potenciální příchody.

„V kádru nebudeme moci mít výraznější pohyby. Hráčům jsem už říkal, že se všemi počítám,“ přibližuje Matějka, jenž však nové přídavky do kabině rozhodně nezavrhuje.

Tréninky do konce listopadu

Otrokovice poslední podzimní zápas sehráli před 14 dny ve Vyškově. Z tréninkového tempa ovšem nevypadli.

„Vše probíhalo v omezeném režimu. Do chvíle, než nepřišla další nařízení. Hráči však mají individuální plány. Chci, aby se hýbali a měli pravidelnou zátěž do konce listopadu. Znovu poté začneme na začátku ledna.“

Minimálně dva měsíce před dalším společným srazem týmu se tak Roman Matějka může ohlédnout za letošní neúplným podzimem.

„Hodnotím ho kladně. Spokojený ale nejsem, v povaze totiž mám, že chci dosahovat na další mety,“ připomíná náročný trenér.

„Věděl jsem, že před sebou máme hodně práce. Určitě bychom to nezvládli, kdyby kluci nechtěli pracovat. Věřím, že pochopili, co jsme po nich vyžadovali. Začátek se nám sice nevydařil, týden od týdne jsme však šli nahoru – herně, fyzicky i se sebevědomím. O to více mě mrzí současné přerušení, které však respektuji. Troufám si tvrdit, že na podzim bychom byli ještě výše než na sedmé pozici. Forma šla nahoru,“ těší Matějku.

Bývalý kouč divizních Kozlovic byl především spokojený se skutečností, že jeho tým stabilizoval výsledky. „Výpadek přišel až naposledy ve Vyškově,“ zmiňuje porážku 1:3.

„Nejlepší zápas kromě úvodní výhry v Petřkovicích (3:0 – pozn. red.), po které jsme z hrušky spadly dolů, přišel proti Rosicím a Hlučínu. Z těch utkání jsem měl skutečně radost,“ usmívá se..

Co Otrokovice tedy k současné 7. pozici v MSFL dovedlo?

„Můj je styl postavený na agresivním a běhavém fotbalu. I když to někdy bývá ze zabezpečené obrany. Hráči dřeli, cílevědomě jsme šli za svým. Bylo to založené na kolektivu, pracovat na hřišti musí každý. Věřím, že to hráči pochopili,“ dodává vedoucí stavební firmy, který u současného fotbalového zaměstnavatele s asistenty Milanem Nekudou a Tomášem Burešem jako řada ostatních trenérů v této soutěži vyhledává posily pro svůj tým.