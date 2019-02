Bystřice pod Hostýnem – Rozjetý rychlík se zadrhl! Luxusní náskok fotbalistů Bystřice pod Hostýnem na čele krajského přeboru se během dvou týdnů scvrkl z osmi na tři body a pronásledovatelé z Provodova a Hluku jsou už na dohled.

„Nevidíme to ale jako komplikaci. Útlum může přijít na každého. V posledních zápasech se objevila nějaká zranění, proto Matějka a Dostál nastupovali do zápasů bez tréninků, což se musí projevit. Mladší spoluhráči je zatím nahradit nedokázali,“ uvedl předseda oddílu Zdeněk Havránek.

Naopak hlavní kouč Lubomír Ditrich tuší problémy. „Komplikace je to vždy,“ míní bystřický lodivod. Podle něj se jeho svěřenci velkým náskokem uspokojili a ukolébali. „Snažím se proti tomu bojovat. Když se nedaří, na mančaft spadne deka. Každopádně poslední výkony ovlivnily i zranění a nemoci. Hlavní důvod však vidím v tom, že soupeři nechtějí hrát fotbal a v devíti lidech čekají na šestnáctce a brání,“ nabízí svůj pohled trenér aktuálního lídra.

Obrovskou ztrátou je pro Bystřické i čtyřzápasový flastr pro útočníka a s osmi trefami nejlepšího střelce týmu Miroslava Třasoně, který byl za urážlivé výroky vůči rozhodčím vyloučen ve Viganticích. „Pro naši ofenzivu má obrovský přínos. Na jeho hře je založená. Proto zažádáme po uplynutí poloviny trestu o prominutí. Když je na hřišti, soupeři cítí nebezpečí,“ je si vědom Havránek.

Ve fotbalových kuloárech se navíc hovoří o tom, že v bystřické kabině nastaly neshody mezi hráči a trenérem Lubomírem Ditrichem. Předseda rozepři nepopírá, zároveň z ní však nedělá vědu. „Vždycky když se prohraje, hráči hledají vinu všude jinde, jen ne u sebe. Také trenér dělá rozbory. Je to zakořeněné v lidské povaze. Byla to pouze výměna názorů. Určitě to není žádná revolta,“ je přesvědčen předseda oddílu. Ovšem samotný kouč neshody vyvrací. „Nevím, jak hráči, ale já o ničem nevím,“ tvrdí Ditrich.

I přes zřejmé problémy v klubu se každopádně nedají očekávat žádné změny v realizačním týmu ani kádru. „Všichni mají naši plnou důvěru. Není to složité, jak se na první pohled zdá. Stačí uhrát jeden povedený výsledek a dostaneme se zase do pohody,“ věří Havránek.

Vedení bystřického oddílu by velmi rádo získalo pro klub přízvisko divizní. „Chceme postoupit. Ale kdyby se to nepodařilo letos, klub určitě nezrušíme. Každopádně pro postup uděláme maximum,“ burcuje Zdeněk Havránek.