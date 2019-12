Ligové borce o vánočních svátcích nezatěžoval taktikou, bráněním. Naopak, nechal je hrát. Vždyť na Boží hod šlo hlavně o zábavu, dobrou věc.

Výtěžek ze středečního utkání půjde hlavně na podporu rodiny Hráčkovy z Kunovic, kterým se nečekaně už v pátém měsíci narodila trojčata. „Jsem moc rád, že si kluci i fanoušci našli čas a společně podpořili dobrou věc,“ těší Chytrého.

Letošní Vánoce si náramně užil. Nejen proto, že si národní mužstvo s předstihem vybojovalo postup na mistrovství Evropy 2020. Češi na kontinentální šampionát postoupili posedmé za sebou. Los ale národnímu výběru tentokrát moc nepřál.

Český tým se totiž ve skupině D utká nejenom s domácí Anglií, ale také vicemistry světa z Chorvatska a postupujícímu celku z play-off Ligy národů. Tím bude Skotsko, Norsko, Srbsko, nebo Izrael.

„Jsme hlavně rádi, že se nám podařilo postoupit, proto jsme skupinu přijali tak, jak je,“ říká Chytrý.

„Kdyby ještě postoupilo Skotsko, celé ostrovy by žili šampionátem, který bude velkým sportovním svátkem,“ ví asistent trenér Šilhavého.

Češi své zápasy odehrají na ostrovech. Kromě londýnského Wembley se představí ještě v Glasgow.

„Po sportovní stránce je to nevýhoda, protože Anglie bude doma. Na druhé straně tlak veřejnosti a očekávání se může otočit proti ní a třeba ho neunese. Ale to jenom tak spekulujeme. Může to být tak i tak, uvidíme až v létě,“ uvedl s úsměvem.

Českou fotbalovou reprezentaci poslal na EURO stoper Ondřej Čelůstka. Zlínský odchovanec totiž v klíčové bitvě s Kosovem završil obrat a zajistil národnímu týmu výhru 2:1.

„Byl to krásný moment,“ připomíná šťastnou teč.

„Ondrova pozice totiž nebyla před naším příchodem úplně ideální. Proto vstřelený gól pro něj byla velká satisfakce. Ukázal, že jsme se rozhodli správně, když jsme ho povolali,“ pravil v klidu.

Kromě Čelůstky dres se lvíčkem na prsou momentálně nosí také další ex-zlínský zadák Filip Novák.

„Pořád jim to připomínám. Pokaždé, když mě potkají, musí uctivě pozdravit a poděkovat. To si samozřejmě dělám srandu,“ usmívá se někdejší kouč Kroměříže, Ostravy, Liberce nebo Jablonce, který Čelůstku i Nováka vedl v mládeži Fastavu.

„Mám z toho radost. Je to příjemný bonus,“ přiznává.

Chytrý dříve působil nejenom v Baťově městě, ale i ve Slovácku. Oba týmy neustále sleduje, o výsledcích i výkonech má přehled.

„Slovácko má za sebou výborný podzim. Vnímáme hlavně výkony mladých a zajímavých hráčů, kteří mají potenciál, aby si v budoucnu mohli říct o reprezentační dres,“ říká.

Od ševců ale čekal sedmačtyřicetiletý kouč víc. „Zlínu se nepovedl úvod soutěže, nedělal body. Ale mančaft má dobrý, půjde nahoru,“ očekává Chytrý.

Asistent reprezentačního kouče však bedlivě sleduje i ostatní týmy. Vždyť v rozehrané sezoně zhlédne týdně až deset utkání. „Vidím tři až čtyři ligové zápasy. Do toho dva až tři pohárové, jeden či dva reprezentační duely,“ hlásí.

Kromě tradičních evropských soutěží si nenechá ujít ani střetnutí americké Major League Soccer. „Občas se podívám, jak se daří Zdeňkovi Ondráškovi, předtím jsem sledoval zase Bořka Dočkala,“ informuje.

Třeba ale na útočníka Schicka se byl v Lipsku, když hrálo s Hoffenheimem, podívat osobně. „Máme radost, že se mu zase daří. To ale souvisí hlavně s tím, že se uzdravil, že je v pohodě a dobře trénuje,“ míní. „Věděli jsme, že kvalitu má a že se prosadí,“ přidává.

Chytrého pozornosti neuniknou ani členové reprezentační jednadvacítky. Největší šanci prosadit se do kádru áčka mají Hložek, Matoušek nebo Sadílek. „To jsou kluci, kteří se mohu dostat do závěrečné nominace na EURO,“ tvrdí.

