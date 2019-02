Praha, Zlín – Už už to vypadalo, že fotbalisté Zlína postaví statistiky na hlavu. Jenže v 95. minutě je o teprve druhou výhru v české lize nad pražskou Slavií připravil Muris Mešanovič. Po remíze 2:2 a druhém kole ePojisteni.cz ligy tak mají ševci na kontě čtyři body.

„Remíza je nakonec asi spravedlivá. Ale když dostanete gól vlastně už po čase, těžko se s tím srovnáváte," přiznal trenér Fastavu Bohumil Páník.

SLAVIA PRAHA – ZLÍN 2:2 (0:2)

Zlínský stratég se držel hesla, že vítězná sestava se nemění. V první půli si mohl za své rozhodnutí gratulovat, neboť fotbalisté ve žlutomodrých dresech skvěle vyřešili dvě brejkové situace a domácím způsobili pískot vlastních fanoušků.

Nejprve se v 18. minutě Vukadinovič vyhnul u postranní čáry Deliho skluzu, následně přihrál do vápna a kapitán Poznar z pozice kolem penalty otevřel skóre. Byla to branka ševců na půdě Slavie po dlouhých 476 minutách.

Ve 31. minutě se pak po chybě červenobílých otevřel prostor před Holíkem, který povedenou ranou zpoza vápna zvýšil na 2:0. Asistenci si opět připsal bývalý hráč Slavie Vukadin Vukadinovič.

„Přijeli jsme hrát aktivně, což se nám v první půli dařilo," poznamenal Páník.

Domácí kouč Dušan Uhrin reagoval na vývoj zápasu, stáhl ze hry Mihalíka a místo něj nasadil útočníka Mešanoviče. Po přestávce přišel na trávník i navrátilec Švento, který si zahrál ligový zápas v sešívaném dresu poprvé od května 2009.

Pražanům změny prospěly. V 67. minutě šel Škoda sám na bránu, ale Dostál ještě udržel čisté konto. Jinak tomu bylo v 71. minutě, kdy Mešanovič zpracoval ve vápně míč pro Van Kessela a ten s pomocí tyče skóroval. Nizozemský útočník se dočkal premiérové trefy v české lize.

Ve zlínském dresu v závěru nastoupil i bývalý hráč Slavie David Hubáček a vedle vřelého přijetí od diváků se málem radoval i z branky. Pavlenka však jeho ránu z dálky vyrazil. V nastavení domácí mohutně tlačili. Mešanovič nejprve trefil jen břevno, ale v páté minutě už zblízka srovnal na konečných 2:2.

„Domácí hráli vabank, vsadili na extrémně ofenzivní hráče. Myslím, že rozhodla dělovka Hubáčka, kterou Pavlenka zázračně vytáhl. Potom nás Slavia dorazila a dala na 2:2. Už předtím tam měla dvě tři příležitosti, kdy nám to skákalo na břevně," popsal 59letý zlínský kouč. „Měli jsme vystřídáno a bohužel nám na konci vypadl zraněný hráč Pazdera, který měl vyhozené rameno a nemohl se vrátit do hry. To je potom poznat," dodal.

Ševci si tak na historicky první výhru na Slavii musí počkat. Další utkání sehrají v sobotu 13. srpna, kdy od 17 hodin hostí dalšího účastníka Evropské ligy Slovan Liberec.

Branky: 71. Van Kessel, 90.+5 Mešanovič – 18. Poznar, 30. Holík. Rozhodčí: Houdek – Wilczek, Pospíšil. ŽK: Živulič, Štípek, Matejov, Dostál, Holík. Diváci: 7702.

Slavia: Pavlenka – Mikula (46. Švento), Bílek, Deli, Bořil – Souček – Mihalík (36. Mešanovič), Hušbauer, Kenija (79. Zmrhal), Van Kessel – Škoda. Trenér: D. Uhrin ml.

Zlín: Dostál – Pazdera, Jugas, Hájek, Matejov (80. Hubáček) – Hnaníček, Živulič – Vukadinovič (59. Kopečný), Holík, Štípek (74. Janíček) – Poznar. Trenér: B. Páník.