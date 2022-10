Z Fiorentiny je nadšený, chybí jen góly. Kouč si ze mě dělal srandu, říká Barák

Využít bude moci téměř po roce své ofenzivní eso Patrika Schicka. „Patrik ukázal v minulé sezoně, jak je důležitý. V Leverkusenu dal nespočet gólů a i na Euru nám strašně moc pomohl, co se týče branek a výstavby dopředu. Věřím, že to znovu ukáže. Jsem rád, že je zpátky,“ prohlásil Souček.

Schick vs. Ronaldo

Elitní útočník se národnímu týmu bude hodit. V prvním vzájemném utkání v Lisabonu totiž Češi nevstřelili ani gól a prohráli 0:2. Hvězdného Cristiana Ronalda tehdy vynulovali, prosadili se ale jiní hráči z týmu soupeře. Teď by se dva nejlepší střelci z posledního Eura mohli postavit proti sobě. „Patrik je samozřejmě rozdílový hráč. Dokázal to v minulé sezoně, kdy se pral s Lewandowskim o krále střelců. Je natěšený na zápas, chce dávat góly a po dlouhé době se ukázat našim fanouškům. Co se týče podobnosti mezi ním a Ronaldem, řekl bych, že je to tak fifty fifty,“ vyprávěl s úsměvem Šilhavý.

„Na Euru dopadli stejně. Jejich pojetí hry je ale trochu jiné. Ronaldo si chodí po hřišti, kam chce, Patrik je vyloženě hrotový útočník od vápna,“ dodal.Jak Schick, tak Souček ale neprožívají ve svých klubech právě ideální vstup do sezony. Schick se v Bundeslize trefil zatím dvakrát a doufá, že se nastartuje právě v reprezentaci.„Sešlo se to tak, fotbal je nahoru a dolů. Do reprezentace jsme se ale těšili a věříme, že ukážeme sílu jako jeden tým. Je tu skvělá nálada. Tréninky byly skvělé, musíme to přenést na trávník,“ nechal se slyšet Souček.

On i zbytek týmu si hodně slibuje od domácího prostředí v Edenu. Utkání bylo už několik dní před zápasem vyprodané a dá se očekávat velmi dobrá atmosféra.„Já obzvlášť mám tento stadion velmi rád. Má svoje kouzlo, fanoušci nás podporují, co to jde. Už v létě tu byla skvělá atmosféra. Dá se říct, že je to dvanáctý hráč. Cítíme se o dost líp a o to víc to fanouškům chceme vrátit na hřišti. Doufám, že to zítra bude podobné a fanoušci nás poženou k tomu, co chceme,“ vyhlásil kapitán týmu.

Portugalsko není jen o Ronaldovi

Český výběr každopádně v sobotu nečeká nic lehkého. Portugalsko nominovalo vedle hvězdného Ronalda také Joaa Cancela, Bernarda Silvu a Rúbena Diase z Manchesteru City, Bruna Fernandese z Manchesteru United nebo Dioga Jotu z Liverpoolu. „Všichni víme, jaké je to mužstvo. Skvělí fotbalisté a silný tým,“ ohodnotil soupeře Šilhavý s tím, že mužstvo se musí poučit z prvního vzájemného duelu.

„První poločas proti nim nebyl z naší strany dobrý. Ve druhém už jsme ale naznačili, jakým způsobem se dá jejich obrana překonat. Co se týče Ronalda, tak si ho musíme všímat, i když je hra jinde. Do obranné fáze se tolik nezapojuje a čeká na vypadlý balón. Dostane se do brejku a hůř se zastavuje. Není to ale jenom o Ronaldovi, jsou tam další skvělí hráči,“ uvedl.

Podobně se za zápasem v Lisabonu ohlížel i Souček. „Z jejich strany to bude dost podobné, mají dobré hráče. My se ale chceme prezentovat jinak. Tady v Edenu máme skvělou historii a ukázali jsme to i v létě. Oproti zápasu v Lisabonu musíme vstřelit gól, abychom mohli pomýšlet na úspěch. Byl to nejhorší zápas z těch čtyř, které jsme odehráli. Ostatní se nám povedly velmi dobře. Z toho chceme čerpat,“ prohlásil.

Český výběr bude moci v sobotu těžit i z podpory neslyšících, kteří dostali v rámci Mezinárodního týdnu neslyšících vstupenky na zápas. „Dáváme vstupenky neslyšícím fotbalistům a jsme za to rádi. Každá pomoc je důležitá. Jsme rádi, že nás budou v tomhle velkém zápase podporovat. Nejen já, ale i celý tým jsme pro podobné akce,“ zakončil reprezentační kapitán.