Nemá rád příkoří a když se mu výkon arbitrů nezamlouvá, hned se ozve. I když dobře ví, že to většinou stejně k ničemu nevede a za svá ostrá slova ještě většinou zaplatí pokutu. Jako naposledy po vyhraném utkání v Újezdci. „Na disciplinárce už jsem starý známý, ale nechci strkat hlavu do písku a dělat, že se nic neděje,“ říká známý bouřlivák, který se svým týmem v krajské první A třídě skupiny B přezimuje na solidním čtvrtém místě.

Ještě vás neomrzelo kritizovat rozhodčí?

Každý ví, že s rozhodčími mám velké problémy. Vím, jaké poměry tady panovaly před čtyřiceti lety, kdy jsem byl ve Spartě. Dneska bych o tom mohl vyprávět, ale to je třeba na jiný rozhovor. (úsměv) Každý ví, jak to dřív fungovalo. Čisté to není ani tady v těch nejnižších soutěžích.

Proč si to myslíte?

Když vím, že rozhodčí, který nás v neděli píská, už v pátek rozhlašuje, že vyhodí Chaloupku ze střídačky, tak to o něčem napovídá. Je toho ale víc … Mrzí mě to hlavně kvůli klukům. Ti to hrají pro zábavu a sami leckdy cítí křivdu. A já jsem jako trenér za mančaft zodpovědný.

Poznáte stejně jako váš kolega, bývalý trenér Plzně, Slavie nebo Ostravy, Miroslav Koubek, za deset minut, že se něco děje?

Samozřejmě. Každý, kdo fotbal hrál nebo ho dělal, to velmi rychle pozná. Někdy rozhodčí první poločas píská dobře a až po přestávce úplně otočí a změní metr. Chápu, že se chyby stávají, ale neměly by to být takové zářezy třeba jako v Újezdci, kde sudí z jedenácti lidí udělal vyloženě blbce, když za dvě minuty proti nám nařídil dvě úplně nesmyslné penalty.

Myslíte, že se fotbal po aféře kolem kontroverzního funkcionáře a místopředsedy FAČR Romana Berbra a dalších lidí nějakým způsobem očistí?

Věřím, že tato kauza tomu pomůže, ale neděje se to jenom v Čechách, ale i tady na Moravě. Je to rozhodně celorepublikový problém. Všude se dějí zvláštní věci, přitom fotbal na této úrovni by měl být zábava. Kdo na to má, ať postoupí z první A třídy třeba do divize nebo klidně až do ligy, hlavně ať to nekazí těm ostatním.

Přejděme ke Kunovicím. Jak hodnotíte nedohranou podzimní část? Se čtvrtým místem jste spokojený?

Postupové ambice nemáme. Chceme hrát hlavně dobrý fotbal, aby to kluky i lidi kolem bavilo. Chceme vyhrát každý zápas, ale rozhodčí nám dlouhodobě nepřejí. I tak se chceme pohybovat nahoře. Na to, jaké jsme měli problémy, a dvě nebo tři kola sestavu složitě dávali dohromady, tak jsme se čtvrtým místem spokojení. Třeba v Újezdci nám chybělo pět hráčů ze základní sestavy a my tam přijeli v jedenácti lidech. Ještě máme zápas k dobru. Bohužel jsme zbytečně i kvůli jiným okolnostem prohráli některé zápasy, což mě mrzí. Podle mě jo mohlo být lepší. Klidně jsme mohli mít o šest bodů víc. Štvou mě hlavně ztráty s Koryčany a Osvětimany, proti kterým jsme si zasloužili remízu.

Na postup v Kunovicích nemyslíte?

Můj názor je takový, že za této situace se nemá cenu nikam cpát. Když půjdeme do kraje, budeme jezdit na Valašsko a přijdeme o spoustu derby, takže postup pro nás nemá žádný smysl. Na utkání by přišlo méně lidí, nyní mají zápasy větší náboj než kdybychom, hráli se soupeři ze severu kraje. Krajský přebor pro nás není vůbec atraktivní. Možná bych změnil názor po nějaké reorganizaci, kdyby v přeboru bylo pět, šest mančaftů z okolí. Navíc bychom museli začít trénovat třikrát týdně a sehnat nějaké mladé kluky, což je v dnešní době velmi složité. Na vyšší soutěž bych si nyní netroufl.

Sledujete svěřence i ve stavu nouze? Dal jste jim nějaké úkoly?

Kluci mají volno, ničím jsem je nezatěžoval. Nejsme profesionálové ani poloprofesionálové, je to každého věc, zda se udržuje v kondici, chodí běhat nebo na to kašle. Tréninkové možnosti nyní žádné nejsou, všechno je zavřené, takže musíme počkat, až se situace zlepší, vláda rozvolní opatření a my se zase sejdeme na hřišti. Počítám s tím, že se potkáme někdy v únoru. Uvidím, v jakém stavu kluci budou, z toho budeme vycházet. Když byla první pauza, tak na prvním tréninku někteří nevěděli, co s balonem a jak se pohybovat. Bylo hrozně zajímavé je po čtyřech měsících sledovat. (úsměv)

Pokud se bude na jaře hrát, bude to asi pořádný kvapík. Nebojíte se náročného programu?

V tom takový problém nevidím. Máme jenom jednoho vysokoškoláka Dobrozemského, ostatní kluci pracují. Ani by mi nevadilo začít dřív. V Kunovicích máme výbornou umělku, klidně na ní mohou hrát i ostatní mančafty. Myslím, že pokud by se podzimní kola dohrála někdy v týdnu, nikoho to nezabije. I když chápu, že ne všichni se dobrovolně zdají domácího prostředí a budou chtít hrát někde jinde. Já hlavně doufám, že se to rozjede, i když člověk tomu úplně nevěří. Stačí vzpomenout, co bylo letos na jaře.

Jak trávíte čas bez fotbalu?

Chodím se psem nebo ho trávím u televize, kde sleduji fotbal. (úsměv) Nedívám se na všechny zápasy, spíš si vybírám. Něco si vsadím, pak nadávám. (úsměv) Pořád mám svoji Barcelonu, i když ta nehraje dobře. Tréninky i volný pohyb mi ale chybí.