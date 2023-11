„Absolutně mě to překvapilo u Coufala, Brabce osobně neznám a u Kuchty si nedělám iluze,“ reaguje na poslední, olomouckou kauzu trojice členů českého národního týmu fotbalový odborník, stratég a úspěšný ligový trenér Bohumil Páník.

Trenér Bohumil Páník. | Foto: Deník/Pavel Netolička

„Jednání celé diskotékové výpravy je absolutně neakceptovatelné, rychlá a tvrdá reakce vedení svazu v podobě vyřazení je správná. A jaký trest by měli dostat? Hodně bude záležet, jak hráči zareagují, jak jsou schopni svůj čin vysvětlit. Ale prakticky jejich chování je za mě nezdůvodnitelné,“ má jasno 66letý bývalý kouč mimo jiných ligových Zlína, Ostravy, Karviné a Olomouce. „Každopádně by se za své chování měli omluvit nejen týmu, ale českému fotbalu!“

Repre-skandál v Olomouci! Tři hráči "pařili" na diskotéce, z týmu jsou vyřazeni

Marně hledá vysvětlení a nechápe, co si trio fotbalových hříšníků od této výpravy slibovalo, zda čekalo, že se něco podobného na diskotéce uprostřed krajského města ututlá. „Kdyby v Polsku vyhráli a bylo o našem postupu rozhodnuto, asi by možná nebyli jediní slavící. Ale nyní, když jde do tuhého a v pondělí nás žádný snadný soupeř nečeká, je to hrubě nezodpovědné!“ zdůraznil.

„I sportující laik ví, že regenerace v tak krátkém čase je hodně složitá. Člověk potřebuje hlavně odpočívat, spát, minimalizovat jakoukoliv zátěž organizmu. Trio výtečníků ale celou noc nespalo a organizmus intoxikovalo alkoholem. Neskutečné, že je to vůbec napadlo,“ kroutí hlavou Páník.

Komňacký noční tah reprezentantů nechápe: Jsem v šoku! Je to neodpustitelné

V dobách jeho aktivní kariéry hráči také nebyli vzorní. „I my byli lumpi,“ směje se, ale jedním dechem dodává: „Vše ale mělo svá hranice a pravidla, která se dodržovala! Mezi dvěma víkendovými duely byl do středy režim volnější, ale předzápasové povinnosti jsme do puntíku dodržovali. Pokud byl prostor mezi zápasy menší, vše se podřizovalo fotbalu,“ zdůraznil Páník.

„Myslel jsem si, že po aféře z roku 2009 ohledně podobného výletu party kolem Ujfalušiho se již nic podobného nemůže stát. Jak moc jsem se ale mýlil,“ dodal Bohumil Páník.