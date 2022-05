Hosté se poprvé prosadili po patnácti minutách, kdy centr z levé strany za záda Kupky smolně poslal Lipoti. Po další čtvrt hodině hry do vývoje semifinálového klání výrazně promluvil právě Zetek, jenž z hranice malého vápna zvyšoval na 2:0. „Sice říkal, že to bylo tečovaný, na to se ale nehraje,“ pousmál se 45letý fotbalista, který s gólmanem Mladcové prohodil pár slov už po prvním poločase, kdy oba směřovali do kabin.

OBRAZEM: Tři góly za 34 minut! Kateřinice si zahrají finále poháru KFS

Jak gólová akce vypadala z jeho pohledu? „Tušil jsem, že Čtvrťna (Ondřej Čtvrtníček – pozn. red.) to kopne, ani neví kam,“ culil se. „Přeletělo to všechny. Jen jsem do toho strčil hlavou. Pak už to bylo o štěstí,“ nepřeceňoval Tomáš Zetek vítěznou trefu zápasu.

Kateřinice navíc za další čtyři minuty hry vstřelily třetí trefu, pěknou individuální akcí se v pokutovém území protivníka prezentoval Peredarjuk. Domácí brzy snížili, penaltu chladnokrevně proměnil Chludil.

Druhých pětačtyřicet minut bylo v jednoznačné režii Mladcové, lídr I. B. třídy skupiny B soupeře válcoval. Buď však narazil na výborného brankáře hostů nebo na horší koncovku. Gól už do konce střetnutí nepadl. „Celkově jsme byli málo na míči, vepředu jsme ho nedokázali udržet. Ve středu hřiště máme hodně mladé kluky. Sice jsou šikovní, ale zkušenosti proti starším hráčům chybí. Přetlačili nás, ve druhé půli to od nás bylo hodně špatné,“ uznal zkušený borec.

I přes herně nevydařenou půli se Kateřinice dokázaly probojovat do finále poháru KFS, ve kterém se utkají s Morkovicemi. „Výhra byla ubojovaná, hlavní je ale postup do finále. To se počítá, historie se ptát nebude.“

Tomáš Zetek proti Mladcové zažil speciální utkání – od jara 2017 do jara 2018 působil právě v klubu účastníka I. B. třídy skupiny B. „Jsem rád, že jsem proti klukům mohl nastoupit, bylo to super,“ přiznal.

Teď už se může plně soustředit na zbytek I. A. třídy skupiny A, ve které Kateřinice figurují na klidném sedmém místě tabulky. V závěru letošního ročníku navíc odehrají finále poháru KFS, které se bude konat na zlínské Letné. „Bude to velký zážitek, ne každému se to poštěstí,“ uvědomuje si Tomáš Zetek.

Poštěstí se mu nad hlavu pozvednout pohár?