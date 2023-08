Tkáč je v nominaci lvíčat, chybí Slončík. Zlínu dávají nadstavbu, ví Suchopárek

Zlínský fotbal má jedno zastoupení v reprezentaci do 21 let. Do týmu hlavního kouče Jana Suchopárka se pro přípravný zápas se Slovenskem a na kvalifikační utkání na Islandu dostal David Tkáč. V nominaci naopak chybí o tři roky mladší Tom Slončík, který byl povolaný do výběru "U-20".