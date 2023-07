Probíhaly poslední protesty, hlavní sudí od sebe odehnal i brankáře domácích Pjajka. Dziuba už byl plně koncentrovaný, soustředil se na co nejlepší provedení kopu. Dobře věděl, jak důležitý okamžik ho čeká. Ten s bravurou ustál na jedničku, Zlínsko poslal do prvního kola domácího poháru. „Hned jsem věděl, kam to kopnu. Na penaltu mám určeno několik míst, pouze si v daný moment vyberu, kam to dám,“ culil se šibalsky hrdina hostů.