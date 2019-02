Uherské Hradiště – Ať se hraje v kterékoliv kategorii, vždycky má derby mezi Slováckem a Zlínem náboj. A nejinak tomu bylo i v neděli dopoledne, kdy se v MSFL střetly zálohy prvoligových celků. Odvěcí rivalové se tentokrát rozešli smírně. Domácí díky Sadílkovu parádnímu přímého kopu vedli, chvíli po přestávce ale o náskok přišli.

1.FC SLOVÁCKO B – ZLÍN B 1:1 (1:0)

Podle postavení v tabulce byli před utkáním mírným favoritem hosté, jenže lepší vstup do zápasu měli domácí. Určitě jim také pomohl vedoucí gól. Na svědomí ho měl Sadílek, který z třiadvaceti metrů nádherně zakroutil míč do pravého horního růžku Dostálovy brány.

Zlínský gólman ze za excelentně zahraným přímým kopem mohl jen bezmocně ohlédnout – 1:0.

„V první půlce jsem měl z naší hry velmi dobrý dojem. Nejenže jsme vedli, ale měli jsme utkání v naší moci," pochvaloval si domácí trenér Zdeněk Botek.

Jeho protějšek měl naopak o přestávce svým svěřencům co vytknout. „Bylo to z naší strany nervózní, měli jsme hrozně moc ztrát, což se projevovalo v přechodové fázi. Do druhé půlky jsme si řekli, jak hrát, jak to lépe zavírat a jak napadat jejich obránce," nechal se slyšet Bronislav Červenka.

Kouči Zlína se vedle udělení správných pokynů povedlo i střídání, když na hřiště poslal Vašulku. Ten v 50. minutě využil zaváhání Martina Kuncla a pohotově vyrovnal – 1:1.

„To byl zlomový moment zápasu, inkasovaný gól průběh hodně ovlivnil. Zlínu narostla křídla a my jsme je od té chvíle jen těžko zachytávali. Zlínské týmy mají rychlé akce velmi dobře nacvičené a dnes to opět prokázali," uznale pokýval hlavou kouč Slovácka.

Zlínští byli opravdu nebezpečnější, vedoucí gól měli na kopačce Hlobil a Malý. Prvně jmenovaný ale mířil vedle a druhého nadvakrát vychytal Nemrava.

„Naše hra ve druhé půli se mi opravdu líbila. Měli jsme hodně získaných míčů, z čehož pramenily brejkové situace. Kdybychom je kvalitněji vyřešili, mohli jsme tady klidně i vyhrát," řekl Bronislav Červenka, kterého mrzely i dva nevyužité brejky Bartolomea v závěru zápasu.

„Je to o individuálním vyřešení, dneska jsme to, bohužel, řešili naopak – když jsme měli střílet, tak jsme přihrávali, a když přihrávat, tak jsme stříleli," pokrčil rameny trenér zlínské rezervy. „S bodem jsem ale spokojený," dodal.

V domácím táboře panovalo lehké zklamání. „Hráli jsme doma, takže bod je pro nás málo. Před zápasem bych ho bral, ale měli jsme to dobře rozehrané a je škoda, že jsme to nedotáhli. Ve druhé půli se ale karty obrátily a Zlíňáci byli lepší," přiznal Zdeněk Botek, že remíza byla spravedlivá.

Branky: 15. Sadílek – 50. Vašulka. Rozhodčí: Kubica – Horák, Vojáček. ŽK: Košút (Slovácko). Diváků: 125. 1.FC Slovácko B: Nemrava – Kuncl, Košút, Břečka, Chvátal – Dramé – Vinkler, Ťok, Sadílek, Fjodorovs (63. Michna) – Kovář. Trenér: Botek. Zlín B: Dostál – Malý, Michálek (46. Vašulka), Hlobil, Chwaszcz, Benčík, Motal, Malenovský, Blanař (89. Petřík), Bačo, Bartolomeu.