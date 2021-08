Z kádru sešívaných přitom měla našlápnuto za hranice již v minulé sezoně, kdy měla na stole nabídku z Anglie. „Ono se to tím covidem všechno zkomplikovalo, navíc jsem nechtěla odcházet za každou cenu. A teď zpětně musím říct, že jsem ráda, že jsem počkala do léta a jsem přestoupila právě do Sevilly,“ potvrdila Cahynová.

Měla jste více nabídek?

Ano, Sevilla nebyla mou jedinou nabídkou, ale z těch všech mi přišla nejlepší. Vždycky se mi líbil španělský styl fotbalu, týmy jsou plné technických hráček, které to s míčem opravdu umí a já jsem hrozně ráda, že se mi podařilo sem dostat.

FC Sevilla je vaše druhé zahraniční angažmá, když nepočítáme studium v USA. Je to splnění vašeho snu?

Fotbalový sen mám jenom jeden a to je postup s reprezentací na závěrečný šampionát. Ale zahrát si španělskou ligu jsem vždycky chtěla, byl to jeden z mých fotbalových cílů a jsem opravdu moc ráda, že jsem si ho splnila. Navíc Sevilla je velmi kvalitní tým, kde jsou velmi profesionální podmínky a plno kvalitních hráček, takže mě tady nečeká určitě nic lehkého ale právě ta konkurence je něco, co mě jako hráčku může o hodně posunout dál.

Máte smlouvu na dva roky. Je to ideální?

Řekla bych, že ano. Nějaký čas mi to bude trvat, než si na všechno zvyknu, přece jenom je to úplně něco nového pro mě. Ve fotbale člověk nikdy neví, co se stane, a proto se teď soustředím na to, abych co nejdříve zapadla a naučila jazyk a zbytek neřeším.

Jak vás v klubu, kabině přivítali?

Všichni v klubu jsou moc milí a ochotní, snaží se mi pomáhat, co nejvíc to jde. Je to velká změna oproti Německu, kde byla v kabině od samého začátku cítit konkurence a tlak. Jedinou nevýhodou je to, že Španělé nechtějí moc mluvit anglicky, a proto se musím co nejdříve naučit španělštinu, protože pak bude všechno ještě o něco snazší.

Klub vám připravil zajímavé uvítací video. Co na něj říkáte?

Hlavně rodina z něho byla nadšená, myslím, že mamka s taťkou to ukázali všem, co šlo:) Je to tady opravdu profesionální a proto to i to uvítání a představení na hlavním stadionu bylo úplně něco jiného, než jsem doteď zažila.

Znáte v týmu někoho?

Vůbec nikoho! Většina holek jsou Španělky a pak je nás tady pár cizinek. Začátky jsou vždycky těžké, ale tento týden jsme vyrazili na soustředění, kde budu mít dost času na to všechny poznat.

Jaká bude vaše pozice v týmu?

Líbila jsem se trenérovi v zápasech národního týmu, kde hraji defenzivní záložnici, takže i tady se mnou počítá na stejnou pozici a to mi vyhovuje. Zde se cítím nejlíp!

V Seville působil také brankář Vaclík. Zjišťovala jste si u něj, jak to v klubu chodí?

Ten mi jenom napsal a popřál hodně štěstí, ale jinak jsme v kontaktu nebyli. Když jsem se ale bavila s lidmi z klubu, tak na něho všichni vzpomínají v tom nejlepším světle, protože tady byl opravdu oblíbeným hráčem.

Jak reagoval na váš přestup vaše rodina, přátelé, okolí?

Všichni byli hrozně rádi. Je hezké vidět, když jsou na vás vaši nejbližší pyšní. Já vím, že bez nich bych tady nikdy nebyla, protože právě oni jsou pro mě oporou už několik let a já se jim to tímto způsobem snažím aspoň trošku vrátit. Už se těším, až za mnou dorazí a uvidí mě k akci. A jinak jsem byla překvapená, kolik lidí mi psalo a gratulovalo, potěšilo mě to.

Jste první Češka ve španělské soutěži. Co to pro vás znamená?

Samozřejmě je to hezké, jsem ráda, že jsem to dokázala ale přestup je jenom začátek. Musím dokázat, že na to opravdu mám a budu se snažit svými výkony otevřít cestu i dalším českým hráčkám.

Jak jste na tom s jazykem?

Španělsky umím tak akorát tak hola a gracias, a tím to končí. (smích) Ale už na tom pracuji, budu chodit na doučování a učím se i sama po večerech. Nějaký čas to asi ještě potrvá, ale jazyky mi vždycky docela šly, tak doufám, že španělština nebude výjimkou.

Jaké mají ve klubu fotbalové zázemí?

To je asi věc, co se mi líbí nejvíc líbí, protože to zázemí je fakt super! Trénujeme v tréninkovém centru, kde je dohromady asi deset hřišť, jedno z nich je jenom pro nás. Není proto problém trénovat v kteroukoliv hodinu nebo třeba zůstat déle. Hned vedle hřiště je posilovna, jídelna a stadion, na kterém budeme hrát domácí zápasy. Je to celé nově vybudované, takže je to opravdu hezké.

Kde bydlíte?

Zatím čekám na svůj byt, kam bych se měla nastěhovat hned po tomto soustředění. Skoro všechny holky bydlí samy, ono je to lepší, protože za mnou může kdykoliv přijet má rodina nebo kamarádi a mám ráda svůj klid.

Nedoléhá na vás stesk?

Nebudu ze sebe dělat hrdinku, že se mi nestýská, protože ty začátky jsou těžké a kdo to nezažil, tak to nikdy nepochopí. Člověk je sám v cizí zemi, neumí jazyk a nikoho tam nezná. Ale já už jsem to v minulosti zažila, takže vím, že musím přežít těch prvních pár týdnů a bude to dobré. A kdyby mi bylo hodně smutno, tak za mnou rodina nebo kamarádi přiletí, jsou to jenom tři hodiny.

Jak nyní trávíte volný čas?

Toho volného času v přípravě moc není, trénujeme dvakrát denně, takže když večer přijdu, jsem úplně vyřízená. Zavolám si s rodinou a jdu si lehnout, abych měla sílu na další dny. Ale už se těším, až budeme mít nějaký den volno a já se půjdu podívat do města, protože všichni mi říkají, že jsem si vybrala fakt hezké místo pro život.

Jaký máte fotbalový vzor?

Fotbalový vzor asi úplně nemám ale jsme ale s bráchou jsme už dlouho velcí fanoušci Arsenalu a tam brácha miloval Henryho a já Fabregase. Co se týká fotbalu, tak nikdy nic neplánuji, protože se to ani nedá. Nikdy nevíte, co se může stát ale kdybych mohla, pak bych si chtěla ještě zahrát v Americe a zkusit si tamní ligu. Každopádně nejprestižnější jsou anglická společně se španělskou ligou, protože jsou to nejvyrovnanější a neustále se zvedají.