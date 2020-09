Dorostenci Fastavu museli do karantény. Ostatní týmy trénují dál

Dva dorostenecké týmy ligového Fastavu Zlín musely do karantény. Jeden z hráčů kategorie do šestnácti let měl totiž pozitivní test na covid-19. Jelikož společně s ním na venkovní utkání do Znojma o víkendu cestovali autobusem nejen spoluhráči, ale také staršé dorostenci kategorie U18, zůstávají všichni z preventivních důvodů doma.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK