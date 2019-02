Když máte záchranu v kapse, řeknete nám už směle, že bojujete o evropské poháry?

Ještě ne. Jsme pokorní, byť se poslední dvě kola pohybujeme tak nahoře. Cítíme, že se k nám hodně přiklání i štěstí. Je to však paráda. Kdybychom do třetího místa zůstali až do konce, byla by to úplná fantazie.

Ambice klub má, když investoval peníze do startu Harby v Jihlavě. Vnímáte to tak?

Ano. Zároveň lidé z vedení ukázali, že za hráči stojí. My zase stojíme za nimi. Moc jsme chtěli, aby Haris nastoupil. Nejen že dává góly, ale i v poli je skvělý. Moc se mi líbí jako fotbalista. Jsem rád, že nám Jihlavu pomohl porazit.

Podzimní část uzavřete domácími duely s Duklou a Slavií. Se ziskem kolika bodů byste byli spokojení?

Čtyři by byly úžasné. Ale nezlobili bychom se ani za šest. (smích) Hlavně ať nepropadneme a náš fotbal se znovu líbí divákům. Chci je pozvat, aby nás přišli podpořit. (úsměv)

Jak prožíváte krásné časy ve Zlíně z osobního hlediska?

Říkám to pořád – jsem nadšený. Ať se to týká lidí v klubu, nebo toho, že jsem zpět na Moravě. A tím, že se nám tak nevídaně daří, je vše umocněné.

V pátek jste se dočkal i první branky v dresu ševců. I když to nebylo nůžkami do šibenice, bude pro vás nezapomenutelná, že ano?

Určitě ano. Kloubouk dolů před tím, jak Tonda Rosa přiznal teč. Myslím si, že tak by se nikdo nezachoval. Sám nevím, jak bych zareagoval. Byl jsem za gól šťastný.

Komunikoval jste s ním ohledně gesta?

Jen v médiích jsem jej ocenil. Neznáme se, že bych mu třeba ještě po utkání psal. Nicméně asi je to hodný kluk, který má dobře nastavenou hlavu a ostatní by se od něj měli učit. I já jsem si odnesl zkušenost. Vidím, že takový čin má u lidí větší hodnotu než nějaké tři body.

V Jihlavě jste se vrátil do sestavy po nedávném svalovém zranění. Bylo všechno v pořádku?

Ano, necítil jsem žádný problém a nic mě nelimitovalo.