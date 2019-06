Tři kluby (Fastav Zlín, Slovácko a Slavičín) se nevyjádřily a odpovědi pěti zástupců jsme zařadili do kategorie šalamounských.

„Důvěra v rozhodčí je ošidná věc. Samozřejmě jsou rozhodčí důvěryhodní, ale jsou i tací, které vetujeme. Nechceme, aby nám pískali. Tam se nedá hovořit o důvěře. To je všechno,“ konstatoval šéf kopané v otrokovické Viktorii Jan Ševčík.

Důvěra v muže v černém také klesala s blížícím se koncem sezony, kdy začalo jít do tuhého.

„K rozhodčím mám důvěru pouze podle toho, co zažiji v sezoně. Po většinu to bylo dobré, ale na konci ročníku jsem důvěru ztrácel. Chyb bylo mnoho,“ neodpustil si trenér třetiligového Uherského Brodu Martin Onda.

„Uplynulých osm let v MSFL bylo bez problémů. Ale co se dělo hlavně letos na jaře, to jsem dlouho neviděl. Byla to jedna chyba za druhou,“ přiložil polínko do ohně šéf sestupujícího klubu Spartaku Hulín Josef Pěnčík.

A právě moravskoslezské soutěže (MSFL a divize) byly v jejich řízení pod největší palbou kritiky. Z osmičky celků hrajících tyto soutěže spokojen nebyl nikdo.

„Když člověk poví pravdu, může se mu to vrátit. Jsou to velmi háklivé věci. Rozhodčí buďto neumí, nebo nevím… Nahoře by se měli zamyslet a udělat pořádek,“ nabádá kouč divizního Vsetína Miroslav Mičega.

Výrazně lépe z pohledu respondentů dopadli rozhodčí řídící nejvyšší krajskou soutěž – přebor. Převážná část až na výjimky je spokojená, kvalita sudích má vzestupnou tendenci.

„Stávající kvalita soutěže odpovídá kvalitě a úrovni rozhodčích,“ shodla se s předsedou SK Baťov a bývalým šéfem KFS Zlín Vlastimírem Hrubčíkem většina zástupců klubů krajského přeboru.

„Ale je to silně kombinované – podle toho kde, v jaké oblasti hrajete,“ poznamenal kouč Boršic Pavel Cigoš. „Rozhodčí to mají, alespoň v našich krajských soutěžích, v dnešní době těžké, důvěra je, ale samozřejmě v některých zápasech se nám rozhodování nelíbí,“ dodal názor většiny respondentů hrající kouč Holešova Milan Roubalík.

Jak hlasovaly celky z našeho kraje?

I. LIGA

Fastav Zlín - neodpověděl

1.FC Slovácko - neodpověděl

MSFL

FC Viktoria Otrokovice: ČÁSTEČNĚ - „Důvěra v rozhodčí je ošidná věc. Samozřejmě jsou rozhodčí důvěryhodní, ale jsou i tací, které vetujeme. Nechceme, aby nám pískali. Tam se nedá hovořit o důvěře. To je všechno.“

SK Hanácká Slavia Kroměříž: NE

ČSK Uherský Brod: JAK KDY „K rozhodčím mám důvěru pouze podle toho, co zažiji v sezoně. Po většinu to bylo dobré, ale na konci ročníku jsem důvěru ztrácel. Chyb bylo mnoho.“

SK Spartak Hulín: NE „Za devět let, co hrajeme MSFL, předcházejících osm let bylo bez problémů, ale co se dělo hlavně letos na jaře, to jsem dlouho neviděl. Byla to jedna chyba za druhou.“

TJ Valašské Meziříčí: NE. „Ale každý rozhodčí je samozřejmě jiný. Záleží na každém z nich. Ve finále ale říkám, že celkově je to horší.“

DIVIZE

FC Strání: JAK KDY „Jsou zápasy, ve kterých je rovina běžná věc, ale někdy si rozhodčí udělají zápas sami pro sebe.“

TVD Slavičín: bez komentáře

FC Vsetín: NE „Nemám důvěru v rozhodčí. Ale když člověk poví pravdu, může se mu to vrátit. Jsou to velmi háklivé věci. Rozhodčí buď to neumí, nebo nevím… Nahoře by se měli zamyslet a udělat pořádek.“

KRAJSKÝ PŘEBOR

Skaštice: V JAK KOHO. „Najdou se mezi rozhodčími férový, ale samozřejmě i takový, co dělají věci, které do sportu rozhodně nepatří.“

FK Luhačovice: NE

FC Rak Provodov: ANO

Brumov-Bylnice: ANO

Velké Karlovice + Karolinka: ANO „Nemáme jedninou indicií, že bychom svalovali náš zápasový neúspěch na rozhodčí.“

K Baťov: ANO „Co se týká rozhodčích v krajských soutěžích nemáme v proběhlém ročníku 2018/19 žádnou zásadní připomínku k jejich výkonům. Stávající kvalita soutěže odpovídá kvalitě a úrovni rozhodčích.“

FC Morkovice: ANO

SFK Holešov: ANO „Rozhodčí to mají v dnešní době těžké (aspoň v našich soutěžích), důvěra je ale samozřejmě v některých zápasech se nám rozhodování nelíbí.“

Nevšová: NE NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI „Ale na naši krajské se situace oproti minulosti zlepšila.“

FK Bystřice pod Hostýnem: JEN K NĚKTERÝM

Štítná nad Vláří: ANO

Sparta Hluk: MOC NE

Juřinka: NE „Pořád je vše ve starých kolejích, vždy je, bylo a bude.“

Boršice (krajský přebor): ANO „Ale je to silně kombinované - podle toho kde, v jaké oblasti.“