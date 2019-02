Zlínsko – Zajít na druhé kolo soutěže IV. tříd okresního fotbalového přeboru se na Zlínsku určitě vyplatilo. Asi nejkrásnější přestřelka byla k vidění ve Veselé, kde tamní béčko v souboji s lužkovickou rezervou dokázalo v hektickém závěru srovnat na 4:4. A přestože v nastaveném čase kopalo penaltu, tři body nakonec uzmuli hosté.

Béčko Pasek (ve světlém) se rozešlo s provodovskou rezervou smírně. | Foto: DENÍK/Robert Štach

SKUPINA A

PASEKY B – PROVODOV B 0:0

Zápas byl od prvních minut vyrovnaný, i když opticky více ze hry mělo domácí mužstvo. Rušněji před hostující brankou bylo až v závěru první půle, kdy teč Pinkase z bezprostřední vzdálenosti skončila mimo. Ve druhé půli se osmělili i hosté a zahrozili několika nebezpečnými rychlými brejky, které však skončily na dobře organizované domácí obraně a kvalitně chytajícím Ševcovi. Jednou mu dokonce pomohla tyč. Závěr poločasu ale opět patřil domácím, kteří svého soupeře zatlačili na jeho půli. Když však největší příležitost ke skórování propásl Macenauer, jenž hlavičkou ze dvou metrů trefil brankáře, skončilo utkání bezbrankovou remízou.

Rozhodčí: Polách. Diváci: 80. SKP: Švec, Šafařík, Burdi, Řezníček, Hulín, Pinkas, Palík Ivan ml., Palík Ivan st., Kopečný, Tomický, Macenauer. Střídali: Vyoral, Zahradníček, Vašut.

ŽLUTAVA – HŘIV. ÚJEZD 3:1 (0:0)

Obě mužstva byla po úspěchu v prvním kole odhodlána zvítězit i podruhé. První polovina zápasu proto byla oboustranně aktivní, stejně tak ovšem i nepřesná. Z několika výraznějších šancí se nedokázal prosadit ani jeden z útoků a do šaten se tak šlo za bezbrankového stavu. Skóre naklonil ve prospěch Žlutavy až v druhé půli Tyl po rohovém kopu, což domácí družstvo znatelně uklidnilo. Po několika zajímavých situacích před oběma brankami se Žlutava dočkala pojišťující branky o několik minut později. To byl nařízen proti brance Hřivínova Újezdu pokutový kop a Brázdil se tvrdou ranou nemýlil. Žlutavští se ovšem v posledních minutách o výsledek ještě mohli strachovat. Nepozornosti při rohu na druhé straně deset minut před koncem využil Valášek ke snížení na 1:2 a hosté se dostali zpět do hry. O dvoubrankový rozdíl a konečný výsledek se ovšem postaral minutu před koncem po Bůžkově kolmé přihrávce a úniku Houser.

Branky: Tyl, Brázdil, Houser – Valášek. Rozhodčí: Goňa. Žlutava: Stratil – Tauš, Novák, Štefka, Lapčík – Stoklásek, Tyl (Houser), Bůžek, Antoš – Brázdil (Goiš M.), Knei-sl (Polák). Na střídání: Mišurec M.

KUDLOV – VELKÝ OŘECHOV 0:1 (0:0)

Zápasy v Kudlově jsou pro Velký Ořechov vždy obtížné. Malé hřiště, urputně bránící soupeř a to vše umocněno poměrně úzkostlivě pískajícím panem rozhodčím a neschopností hostující ofenzivy vstřelit gól. Ořechovští měli více ze hry a také dost šancí, ale ty neproměňovali. Několikrát nepřesně střílel Maňásek, téměř jistý gól sebral Čevelovi svělým zákrokem domácí brankář a ani ze závarů před bránou Kudlova se nic neurodilo. Po přestávce nastoupil do hry hostující Kostelník, který uklidnil střed pole. Nakonec to byl právě on, který po nahrávce Michala Minaříka trefil z šestnáctky tři body. Další šance už ořechovští neproměnili a ke konci zápasu ještě nechali soupeře dvakrát zahrozit, nicméně Minařík si se šancemi poradil a vychytal tak druhou výhru v řadě s čistým kontem.

Branka: Kostelník. Rozhodčí: Vyoral. Velký Ořechov: Minařík Vl. – Kůra, Baďura, Svízela L., Záchvěj. – Minařík M., Sedlář (Zábojník), Čevela, Talášek (Kostelník), Svízela D. (Juriga) – Maňásek.

DALŠÍ VÝSLEDKY: Racková – FC Vizovice 3:3 Blanař 3 – Gerža, Švancara, Ulman, Jaroslavice B – Dobrkovice 2:1 Sviečka, Vojkůvka – Lux, Spytihněv B – Doubravy 10:2 Hořinka 3, Janošek 3, Kraváček I. 2, Rizovski 2 – Skovajsa, Mikel.

1. Žlutava 2 2 0 0 5:1 6 2. Velký Ořechov 2 2 0 0 3:0 6 3. Provodov B 2 1 1 0 7:2 4 4. Paseky B 2 1 1 0 1:0 4 5. Spytihněv B 2 1 0 1 10:4 3 6. Hř. Újezd 2 1 0 1 9:6 3 7. Dobrkovice 2 1 0 1 6:5 3 8. Jaroslavice B 2 1 0 1 5:9 3 9. FC Vizovice 2 0 0 1 3:4 1 10. Racková 2 0 0 1 3:5 1 11. Kudlov 2 0 0 2 3:6 0 12. Doubravy 2 0 0 2 4:17 0

SKUPINA B

VESELÁ B – LUŽKOVICE B 4:5 (1:3)

Ani hattrick Juráska a dvě penalty domácích nestačily k tomu, aby na Veselé zůstal alespoň bod. Všechny tři brali šťastnější a fotbalovější hosté z Lužkovic. Je škoda, že zápas neměl větší diváckou kulisu, protože opravdu se bylo na co dívat. Branky padaly po krásných vypracovaných akcích a brankáře na obou stranách rozhodně nelze vinit za jejich inkasování. Do zápasu vstoupili lépe pohyblivější hosté a brzy vedli 2:0. Když domácí snížili na 1:2 a zdálo se, že se dostávají do hry, zmrazila je ještě do poločasu po rychlém protiútoku třetí branka v jejich síti. Začátek druhé půle patřil opět béčku Veselé, které se vrátilo do zápasu kontaktním gólem a bylo blízko i k vyrovnání. Opakoval se ale průběh prvního poločasu a hosté opět odskočili na rozdíl dvou branek. Zdálo se, že tím je o výsledku i o vítězi rozhodnuto. Čtvrt hodiny před koncem ale přišla první penalta. Bylo to po faulu na Gajdošíka na hranici pokutového území a sám faulovaný ji proměnil, díky čemuž domácí ožili. Vzápětí Jurásek dovršil svůj hattrick a rázem to bylo 4:4. Béčko Veselé se tlačilo i do dalších šancí. Jenže tři minuty před koncem přišlo klasické nedáš – dostaneš. Na jedné straně Nemech svou tutovku neproměnil a z protiútoku šli hosté opět do vedení. Ani to však ještě nebylo vše. V 92. minutě jeden z mladých hostujících obránců zahrál v pokutovém území v tísni reflexivně rukou a na světě byla druhá penalta. Gajdošík si věřil i podruhé. Změnil směr, zamířil ze svého pohledu doprava, jenomže Šuba směr střely vystihl, polovysokou střelu vyrazil, a stal se tak hrdinou vítězných Lužkovic.

Branky: Jurásek 3, Gajdošík T. – Kovařík 2, Turýn 2, Mikeska. Rozhodčí: Ivo Uhlár. Veselá B: Blažek – Červenka Jar. (46. Bodlák), Žůrek R., Odstrčilík, Vrla (46. Macík) – Jurásek, Polák R. (70. Řihák), Křižka T., Žaludek – Gajdošík T., Nemech. Lužkovice B: Šuba – Ševčík, Elšík, Novák (46. Procházka), Sluštík – Kořének (76. Liška), Kovařík, Turýn, Slavík – Vaculík, Mikeska.

NEUBUZ – JASENNÁ 2:5 (1:4)

Už od úvodního hvizdu rozhodčího Měřičky se hosté usadili na polovině Neubuze a zle zatápěli domácím obráncům. První velká šance A. Smilka v 6. minutě ještě gólem neskončila, ale už za pět minut si všiml vyběhnutého gólmana T. Kovář a ze 40 metrů ho přeloboval – 0:1. V půlce poločasu dal krásnou branku Čala, když jeho pumelice z 25 metrů skončila za zády bezmocného gólmana – 0:2. O sedm minut později si centr Čaly srazil dezorientovaný obránce domácích do vlastní sítě – 0:3. Po chybě v obranných řadách Jasenné pak snížil na 1:3 Šebesta, to běžela 38. minuta. V poslední minutě první půle však J. Zicha po akci A. Smilka zvýšil na 4:1 pro Jasennou. Hned tři minuty po obrátce promarnil tutovou šanci P. Zicha. V 70. minutě už se ale prosadil a zvýšil na 5:1. V 77. minutě snížila Neubuz z penalty na 2:5. Stejnou možnost měl v závěru i P. Zicha, ale penaltu kopl mizerně, a tak se stav už neměnil.

Branky: Šebesta – T. Kovář, Čala, J. Zicha, P. Zicha, vlastní. Rozhodčí: Měřička. Diváci: 100. Jasenná: R. Smilek – T. Zicha, Čala, T. Kovář, P. Jurčák (Polách), Nikolén, Maliňák, L. Smilek, A. Smilek (Bajza), P. Zicha, J. Zicha (Řezníček).

LUTONINA – TRNAVA 1:7 (1:4)

Lépe začala Lutonina, když už v sedmé minutě parádně umístil trestný kop Kudrnáč. Jak se ale později ukázalo, to bylo ze strany domácích vše. Trnava za sedm minut srovnala a ještě do poločasu získala tříbrankový náskok. Po změně stran byla převaha hostů ještě výraznější. Střelecky se dařilo hlavně Romanu Bořutovi, který vsítil čtyři branky vítězů. Naopak Lutonina postupně odpadávala a nakonec utržila na svém hřišti jednoznačnou, ale zaslouženou porážku.

Branky: Kudrnáč D. – Bořuta 4, Malčík, Soukup, Kresta. Rozhodčí: Manďák. Trnava: Vahala – Kučera, Zbranek, Chytil, Čala S.– Hradilík, Kresta, Čala M. (Štěpánek), Slováček (Sedláček) – Bořuta R. (Soukup), Malčík.

DALŠÍ VÝSLEDKY: Kašava B – SK Vizovice B 2:0 Latif 2, Bratřejov B – Hvozdná B 2:0 nehl.

1. Jasenná 2 2 0 0 7:2 6 2. Lužkovice B 2 2 0 0 7:5 6 3. Trnava 2 1 1 0 10:4 4 4. Veselá B 2 1 0 1 12:7 3 5. Bratřejov B 1 1 0 0 2:0 3 6. Kašava B 2 1 0 1 3:2 3 7. SK Vizovice B 2 0 1 1 3:5 1 8. Zádveřice 1 0 0 1 0:2 0 9. Neubuz 1 0 0 1 2:5 0 10. Lutonina 1 0 0 1 1:7 0 11. Hvozdná B 2 0 0 2 2:10 0

SKUPINA C

Smolina – Petrůvka 3:2 Kolaja O., Pozlovský, Bosák – Juřica M., Juřica J., Jestřabí – Sehradice B 2:3 Hnilo R., vlastní – Mikel, Řehák M., Plášek, Bohuslavice n. Vl. – Nevšová B 5:0 Krasňanský 2, Bartozel, Ťulpa, Urbaník S., Lipová – Horní Lhota 2:2 Klein K., Borák R. – Koutný, Šenovský, Tichov – Divnice 0:1 Mana J., Rudimov – Loučka 5:0 Pukýš 2, Skočovský, Otava, Lukáš.